Luke Shaw kreeg geheimzinnig berichtje van Erik ten Hag in aanloop naar duel met Nederland

Luke Shaw staat woensdag met Engeland tegenover Nederland in de halve finale van het EK voetbal. De linksback kreeg een appje van Erik ten Hag, zijn trainer van Manchester United. Maar hij was érg geheimzinning wat daar over in stond.

Een cheeky berichtje, zo noemde Shaw het appje van Ten Hag op de persconferentie van Engeland. Oftewel: plagerig. "Wat erin staat, kan ik alleen niet zeggen." Zal Ten Hag wat tactische tips hebben gegeven over een van de vele rechtsbuitens van Oranje?

Shaw is de linksback van Engeland en zal zich afvragen tegenover wie hij woensdag staat. Bondscoach Ronald Koeman koos dit EK wisselend voor Donyell Malen, Jeremie Frimpong en Steven Bergwijn. Laatstgenoemde kreeg in de laatste twee wedstrijden de voorkeur. Koeman vindt het fijn om met de naar binnen getrokken Bergwijn te starten, zodat Denzel Dumfries eroverheen kan vliegen.

Bondscoach Ronald Koeman ziet 'wereldwijd' probleem ook in Nederland: 'Dan hou ik me nog redelijk in' Bondscoach Ronald Koeman is niet te spreken over hoe de media over spelers en trainers spreken. Hij vindt dat het 'iets positiever of respectvoller' zou kunnen. Daarbij wordt Memphis Depay ook als voorbeeld aangehaald.

Klaar voor hele wedstrijd

Shaw zei klaar te zijn voor een wedstrijd van negentig minuten. De afgelopen wedstrijden stond Kieran Trippier - rechtsback van beroep - op zijn positie. Tegen Zwitserland, in de kwartfinale, maakte Shaw zijn eerste minuten van het toernooi. "Ik denk dat ik klaar ben om een hele wedstrijd te spelen. Maar het is uitsluitend een beslissing voor de bondscoach. Maar als je mij vraagt hoe ik me voel. Ik voel me fit en klaar om te gaan in de halve finale."

Shaw vindt dat het Nederlands elftal geen zwakke plekken heeft. "Deze tegenstander heeft in mijn ogen geen kwetsbaarheden. Ze vormen echt een heel goed team, met in mijn ogen een goede trainer. We moeten ons gewoon focussen op wat wij moeten doen."

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.