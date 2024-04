Boze supporters wachten spelersbus Ajax op bij Johan Cruijff ArenA

Een ongelofelijke weelde voor elke Feyenoorder die zondagmiddag in De Kuip zat. Feyenoord heeft aartsrivaal Ajax te kakken gezet door met 6-0 over hen heen te walsen. De Rotterdammers speelden de Amsterdammers helemaal stuk. Ajax is daardoor in een nóg dieper dal geraakt dan het al zat. Het is een puinhoop op- en buiten het veld bij Ajax.