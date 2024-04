Jasper Cillessen staat nog steeds open voor EK met Oranje: 'Ze mogen me altijd bellen'

Jasper Cillessen liet dinsdagavond na afloop van het gelijkspel van NEC tegen Fortuna Sittard weten dat hij nog steeds open staat voor het Nederlands elftal. De doelman liet zien wat hij in huis had en werd de man van de wedstrijd.

De Limburgers waren in het Fortuna Sittard Stadion de meest aanvallende partij met wel dertig schoten, waarvan acht op doel. Alleen Kaj Sierhuis wist Cillessen te passeren. Eerder in de tweede helft scoorde Rober voor NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1.

Cillessen was blij dat hij kon laten zien wat hij in huis heeft en geeft bij ESPN aan nog steeds open te staan voor het nationale team. Toch gaat hij er niet vanuit dat hij nog wordt opgeroepen voor het EK komende zomer. "Op dit moment als iedereen fit is niet nee, maar goed als iemand wegvalt mogen ze me altijd bellen."

De Nederlander heeft zichzelf wel weer even op de kaart gezet, en denkt zelf dat hij nog meer in petto heeft. "Ik denk dat ik nog wel wat in me heb en ik word na de bekerfinale pas 35 jaar oud, dus ik kan nog even mee."

Jasper Cillessen rekent niet op het EK, maar heeft het niet helemaal uit zijn hoofd gezet.



"Ik heb contact gehad met de keeperstrainer van Oranje" — ESPN NL (@ESPNnl) April 2, 2024

Op 21 april speelt NEC de bekerfinale tegen Feyenoord. Eerst staat nog de Gelderse Derby tegen Vitesse in het GelreDome op de kalender in de Eredivisie, daar staat de club uit Nijmegen op dit moment zesde. Afgelopen zaterdag won de ploeg knap van koploper PSV.