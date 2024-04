Kleine Kuijt geeft goede voorbeeld aan Feyenoord met hattrick tegen Ajax: 'Trots op hem'

Feyenoord speelt zondag in eigen huis De Klassieker tegen Ajax. Spits Santiago Giménez kan een voorbeeld nemen aan Aidan Kuijt, de jongste zoon van oud-Feyenoorder Dirk Kuijt. De kleine Aidan maakte namelijk eerder dit seizoen bij Feyenoord onder 13 een hattrick tegen Ajax.

"Natuurlijk ben ik dan trots op hem", zegt Kuijt senior in gesprek met De Telegraaf. "Maar ik ben sowieso trots op mijn kinderen. Het gaat mij niet om een hattrick, maar wel dat ze heel erg hun best doen en er alles uit proberen te halen. Niet alleen in sport, ook op school en in hun sociale ontwikkeling", aldus de oud-voetballer.

Aidan Kuyt, zoon van, maakte een hattrick 👀🔥 — Feyenoord Youth Watcher (@Varkenoordfan) September 30, 2023

Kuijts andere zoons Roan en Jordan voetballen bij Quick Boys, de club waar het voor hemzelf ooit allemaal begon. Zijn dochter volleybalt en studeert in de Verenigde Staten. "Ze speelt er op hoog niveau en is daar haar droom aan het waarmaken."

Voetballende zoons bij Feyenoord

De twaalfjarige Kuijt is niet de enige voetballende zoon in de jeugd van Feyenoord. In Jong Feyenoord zit namelijk Jaden Slory, zoon van oud-voetballer Andwélé. Slory zat afgelopen donderdag tegen FC Volendam (0-0) op de bank, maar viel niet in. De bekendste naam is misschien wel Shaqueel van Persie, de kleine van Robin. Hij zit in het team van zijn vader, bij Feyenoord onder 18. Ook Matthew Amoah jr. voetbalt in de jeugd van de Rotterdammers. Dat is dan weer het zoontje van oud-NAC-spits Amoah.