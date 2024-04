LIVE Bayern München - Arsenal | Joshua Kimmich kopt lekker raak, Arsenal moet aan de bak

Bayern München en Arsenal hebben woensdagavond nog alles om voor te spelen in de return van de kwartfinale in de Champions League. De heenwedstrijd in Londen eindigde in 2-2, na een 1-0 voorsprong voor Arsenal. Wat wordt de uitslag in München? Volg het duel hieronder live.

Pas na een uur viel de eerste goal van de wedstrijd. Joshua Kimmich liep met zijn hoofd tegen een teruggetrokken voorzet van Raphael Guerreiro aan en kopte de bal achter Raya. Tot die 1-0 van Bayern was de wedstrijd vrij saai te noemen. Echt risico namen beide ploegen niet. Maar na de 1-0 móést Arsenal scoren, dus was de wedstrijd 'eindelijk' open.

Opstellingen Bayern en Arsenal

Opstelling Bayern München: Neuer, Mazraoui, Dier, De Ligt, Guerreiro; Kimmich, Goretzka, Laimer; Sané, Kane en Musiala.



Opstelling Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu; Rice, Jorginho, Odegaard; Saka, Havertz en Gabriel Jesus.

Negatieve hoofdrol Pol van Boekel

De Nederlandse scheidsrechter Pol van Boekel kreeg in de heenwedstrijd in Engeland nog flinke kritiek te slikken. Hij was toen de VAR van dienst en zag volgens spelers en analisten minstens twee penalty's over het hoofd. Hij is dan ook vervangen, maar wel door een andere Nederlanders. Danny Makkelie is namelijk de scheidsrechter in Duitsland. Hij wordt ondersteund door landgenoot Rob Dieperink.