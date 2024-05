LIVE kampioenswedstrijd PSV - Sparta | Titel zo goed als binnen na bevrijdende treffer Jordan Teze

In Eindhoven staat de zondag in het teken van maar één ding: de landstitel van PSV. De ploeg van Peter Bosz heeft zondag tegen Sparta Rotterdam genoeg aan een punt om de titel te pakken. Volg hier alles rondom het mogelijke kampioensduel.

4-2 PSV

Daar is de zekerheid! Jordan Teze brengt de bevrijding in Eindhoven met de 4-2. Net nadat aanvoerder Luuk de Jong met een lichte blessure het veld moest verlaten en werd vervangen door Ricardo Pepi, is het de rechtsback die de 25ste landstitel naar Eindhoven brengt.

3-2 PSV

Daar is de langverwachte voorsprong van PSV! Olivier Boscagli krijgt een lekker balletje van Joey Veerman en volleert al vallend van dichtbij raak voor de 3-2. Het is pas de tweede voorsprong voor PSV deze wedstrijd. De eerste keer (na de 2-1) viel de gelijkmaker meteen aan de andere kant. Nu blijft die 3-3 uit en gaat het hele stadion staan 'voor de kampioen'. Nog een dikke 20 minuten.

Blessures en wissels

Luuk de Jong (PSV) en Camiel Neghli (Sparta) raken vlak na elkaar geblesseerd aan hun enkel. De Jong kan verder, Neghli niet. Hij wordt vervangen door Shunsuke Mito. Voor de blessurebehandelingen was Sparta weer gevaarlijk en schrok PSV van de kansen van de bezoekers. Nog altijd 2-2. Trainer Peter Bosz wisselt: Guus Til en André Ramalho verlaten het veld voor Hirving Lozano en Ismael Saibari. Schouten zakt een linie en neemt de plek van Ramalho over. Saibari komt erbij op het middenveld.

Tweede helft begonnen

Sparta heeft afgetrapt voor de tweede helft. Als de ploeg uit Kralingen net zo blijft voetballen als in de eerste helft, dan kan het nog weleens een vervelende middag worden voor PSV. Met de 2-2 tussenstand is de thuisclub ook al wel virtueel kampioen, maar de fans willen en rekenen op meer deze zonnige zondag in Eindhoven.

Rust in Eindhoven

Higler heeft gefloten voor de rust. Een zeer vermakelijke wedstrijd in Eindhoven zorgt voor een 2-2 tussenstand. Met een punt is PSV ook al zeker van het kampioenschap, maar de ploeg van trainer Peter Bosz had wellicht een makkelijkere middag verwacht. Sparta voetbalt goed mee en scoorde dus ook al twee keer. Wat gaat de tweede helft brengen?

Goal PSV afgekeurd

PSV denkt slim te zijn bij een vrije trap en neemt de bal snel. Guus Til scoort fraai, maar scheidsrechter Dennis Higler keurt de goal meteen af. Hij had nog niet aangegeven dat de vrije trap genomen mocht worden. Geen 3-2 dus. Uit de legitieme vrije trap creëert PSV geen gevaar.

2-2 Sparta

Ongelofelijk, wat gebeurt er in Eindhoven?! Vlak na de 2-1 van PSV scoort Sparta meteen aan de andere kant. Koki Saito, de uitblinker aan Rotterdamse zijde de afgelopen wedstrijden, lijkt naast te schieten. Maar onderweg raakt Olivier Boscagli de bal met zijn hoofd en kopt hij de bal in eigen doel. Het staat weer gelijk in het Philips Stadion en we moeten nog een kwartier tot de rust. Een knotsgekke kampioenswedstrijd!

2-1 PSV

Djevencio van der Kust verspeelt de bal knullig aan PSV-aanvoerder Luuk de Jong. Die kapt nog een verdediger uit en speelt Johan Bakayoko vrij op de penaltystip. De Belgische buitenspeler schiet eenvoudig raak en brengt de vreugde weer helemaal terug in Eindhoven. De schrik zat er even goed in na de openingstreffer van Sparta, maar nog voor rust is de schade ongedaan gemaakt.

1-1 PSV

PSV zit totaal niet lekker in de wedstrijd, maar zorgt wel voor opluchting in het Philips Stadion. Uit een corner verlengt Olivier Boscagli de bal op de borst van Jerdy Schouten. Die ziet de bal via keeper Nick Olij en een Sparta-verdediger binnenrollen. Het is weer gelijk in Eindhoven, het publiek is meteen weer te horen.

0-1 Sparta

Malik Tillman verliest een duel van Said Bakari. De Sparta-back geeft de Amerikaan op de helft van PSV een panna en speelt Metinho vrij. De Congolees schiet vervolgens in de achtste minuut knap raak: 0-1. PSV was in de openingsfase aan de bal, maar oogt gespannen. Sparta laat zich niet aan de kant zetten.

Wedstrijd begonnen

Het Simply the Best heeft geklonken in het Philips Stadion, de handjes zijn geschud en Sparta heeft de toss bij scheidsrechter Dennis Higler gewonnen. PSV heeft afgetrapt voor de kampioenswedstrijd. Een puntje is genoeg voor de 25ste landstitel van de club uit Eindhoven.

Het feest barstte vorige week al los bij PSV na de 8-0 overwinning in Friesland. De Eindhovenaren zijn officieus kampioen door de voorsprong van negen punten op concurrent Feyenoord. Gezien het grote verschil in doelsaldo kan de ploeg van Bosz de titel niet meer ontgaan, maar om het helemaal definitief te maken, moet PSV wel nog een puntje pakken tegen Sparta zondag.

Peter Bosz bewaart de rust

Trainer Peter Bosz doet er bij ESPN alles aan om de druk van de ketel te halen voor deze wedstrijd. Ook al staat heel Eindhoven vol met feestvierende fans, barst het stadion van de positieve spanning en verwacht niemand iets anders dan dat PSV makkelijk kampioen wordt met een galavoorstelling tegen Sparta. Bosz blijft stoïcijns: "Kampioenswedstrijden zijn vaak bagger, wij moeten gewoon ons spel van de afgelopen weken spelen en dan wordt het een mooie dag."

Kampioenswedstrijd met dezelfde namen

PSV gaat zondag met dezelfde spelers beginnen als vorige week tegen de Friezen. Dat betekent dus dat Mauro Júnior opnieuw als linksback gaat starten als vervanger van de geblesseerde Sergiño Dest. De Amerikaanse verdediger liep twee weken geleden op de training een zware blessure op.

Opstellingen PSV - Sparta Rotterdam

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Mauro Júnior; Schouten, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Tillman.



Opstelling Sparta Rotterdam: Olij; Bakari, Vriends, Eerdhuijzen, Van der Kust; Metinho, De Guzmán; Neghli, Clement, Saito; Lauritsen

Schaal is gearriveerd

Inmiddels is ook het belangrijkste object van de zondag in Eindhoven gearriveerd: de kampioensschaal. KNVB-directeur Marianne van Leeuwen kwam met de schaal aan in het stadion en mocht uiteraard voor iedereen poseren voor de traditionele plaatjes.

PSV in topvorm

'Never change a winning team', is een bekende uitspraak in de sportwereld en Peter Bosz houdt daar dan ook aan. Niet gek na de galavoorstelling in Heerenveen van vorige week. PSV is de laatste weken sowieso lekker op dreef, want voor de enorme uithaal in Friesland lieten de Eindhovenaren geen spaan heel van Vitesse (6-0) en AZ (5-1) in eigen huis.

De overwinning tegen sc Heerenveen zorgde echter voor veel emotie. Bij de Eindhovenaren was tenslotte toen duidelijk dat het echt niet meer fout kon gaan. Bosz wist dat hij voor het eerst als trainer de landstitel binnen zou gaan halen en wilde het moment vastleggen door een foto te maken met zijn spelers. De trainer kreeg op de persconferentie vervolgens een bijzonder cadeau.

Opwarmertje voor de fans

Hoewel het door de kampioenskoorts vast niet meer nodig zal zijn, warmde de club de fans toch nog eventjes op met een video zondagochtend. PSV gaat de eerste landstitel sinds 2018 pakken en aangezien spits Luuk de Jong ook toen van de partij was, kreeg hij de hoofdrol.