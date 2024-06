Roemenië mag van de UEFA niet in stadion München trainen voor het duel met Nederland

De nationale ploeg van Roemenië mag de dag voor de achtste finale van het EK tegen Nederland niet in het stadion trainen. De Allianz Arena is de locatie van de wedstrijd, maar alleen Nederland mag daar maandag 1 juli de afsluitende training afwerken.

Dat meldt het Roemeense medium GSP. De reden voor de 'verboden toegang' van Roemenië is eigenlijk heel simpel: omdat de ploeg er al een wedstrijd heeft gespeeld dit EK, mag het niet nóg een keer in het stadion trainen. Dat is alleen weggelegd voor landen die de locatie (nog) niet kennen.

Nederland mag wel

Daarom mag Nederland wél afsluitend trainen in het stadion van Bayern München. Oranje speelde tijdens het EK de groepswedstrijden in Hamburg, Leipzig en Berlijn. In München werd er nog niet eerder gespeeld. Nederland mag op 1 juli na de persconferenties dus op het heilige gras kennismaken met het veld en het stadion, Roemenië moet trainen op een ander complex in of om München.

Nederland niet in Berlijn

In de eventuele kwartfinale heeft Nederland dezelfde pech als Roemenië in de achtste finale. De kwartfinale waar Nederland eventueel in uitkomt, tegen de winnaar van Oostenrijk - Turkije, is namelijk op 6 juli in Berlijn. Dat was het stadion waar Nederland - Oostenrijk in de groepsfase ook werd gespeeld, toevalligerwijs. Dat duel verloor Oranje met 3-2, waardoor Oostenrijk Groep D won en Nederland als beste nummer drie alsnog doorging naar de knock-outfase.

Nederland - Oostenrijk

In de situatie dat zowel Oostenrijk als Nederland de achtste finale wint, dan mogen beide teams dus niet in het stadion van Hertha BSC trainen, omdat beide landen er al een duel hebben afgewerkt en het stadion dus al kennen. Roemenië en Turkije speelden beide nog niet in het olympisch stadion in Berlijn.

