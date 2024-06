Dit is wat we weten over aanstaande tegenstander van het Nederlands elftal: 'Roemenië is een enthousiast team'

Nederland neemt het in de achtste finale op tegen verrassend groepswinnaar Roemenië. Een vrij onbekend land met dito spelers. Wat kan Nederland verwachten van dat elftal? "Het is een heel enthousiast team, ze spelen erg compact", zegt Sergiu Alexandru van het Roemeense Gazeta Sporturilor.

Terwijl iedereen zich al druk aan het maken was of België of Engeland de tegenstander van Nederland zou worden, werd dat toch ineens Roemenië. Een land dat niet veel tot de verbeelding spreekt, maar wel gevaarlijk is. Doorgaan op het EK is voor hen een erg groot goed. "Het zijn geweldige dagen geweest", vertelt Sergiu Alexandru van Gazeta Sporturilor aan Sportnieuws.nl. "Voor jullie is het logischer om door te gaan, voor ons is dit echt een mooie prestatie."

Dit is het programma van Nederland richting de achtste finale op EK tegen Roemenië Nederland weet wanneer en tegen wie zij moeten spelen in de achtste finales. Op dinsdag 2 juli speelt Oranje tegen Roemenië in München. Daar zit nog behoorlijk wat tijd tussen, dus is er genoeg tijd voor Nederland om te werken aan een geweldig plan. Hoe het schema tot de wedstrijd in München eruit ziet, lees je hier.

Resultaten in de poule

Roemenië sprokkelde vier punten bij elkaar in de poule. Er werd met 3-0 gewonnen van Oekraïne, met 2-0 verloren van ons buurland België en gelijkgespeeld tegen Slowakije. En zo werden zij plots eerste in de poule. Alexandru legt uit wat voor team Roemenië is. "Ze zijn heel enthousiast, spelen erg fel. Ook de fans zijn een grote toevoeging voor het team. Zij zijn erg luid en zorgen voor een geweldige sfeer. Maar dat kunnen de Nederlandse fans ook, dus dat wordt interessant in het stadion."

Uitslagen en eindstand EK 2024, groep E | Elk team eindigt op vier punten, pech voor Oekraïne Groep E bleek een gestoorde poule, waarin alle landen op vier punten eindigden. Door doelsaldo en dergelijke eindigde Roemenië op de eerste plek, België op de tweede plek en werd Oekraïne uitgeschakeld. Slowakije gaat als een van de beste nummers drie ook door.

Defensief team

Hij legt uit hoe Roemenië speelt in het veld en legt de focus op de flanken. Daar zitten volgens hem de grootste krachten van Roemenië. "Ze hebben erg goede backs en ook onze buitenspelers zorgen voor veel gevaar. In de counter is Roemenië erg gevaarlijk. Ze hebben veel snelheid, dat is het grootste wapen." Daar moet Nederland dus voor uitkijken, net als tegen Frankrijk. De uitbraak kan funest zijn.

Een speler war Nederland op moet letten is Dennis Man, de rechtsbuiten van Roemenië. "Hij is snel, heeft een goede actie en scoort best vaak. Hij snijdt altijd naar binnen en schiet dan met links", legt Alexandru uit. Ook Nicolae Stanciu moet op gelet worden. "Hij is de creatieve man bij Roemenië. Hij heeft een geweldig schot, en verzint altijd creatieve passes. Hij kan ineens iemand vrijspelen."

Dit zijn de gevaren en voordelen van de 'makkelijke route' naar de finale van het Nederlands elftal De positiviteit zit er weer lekker in rondom het Nederlands elftal. Een doemscenario stond Nederland te wachten toen de derde plek werd bereikt in de groepsfase. Maar door gebeurtenissen op de andere velden, kwam die derde plek niet eens zo heel slecht uit. Er staat nu - op papier- een makkelijker programma te wachten. Dit zijn de gevaren en voordelen van dat programma.

Solide defensie

Roemenië is een behoorlijk defensief team, dat betekent weinig goeds voor het Nederlands elftal. Dat met zulke ploegen het behoorlijk lastig kan hebben. "Ze graven zich graag diep in", legt Alexandru uit. "Ze spelen het hele toernooi al heel georganiseerd achterin. Er is weinig ruimte tussen de linies." Hij licht Marius Marin uit, hij speelt bij Pisa in de Serie B en is een belangrijke kracht in het defensieve spel. "Hij is een box-to-box middenvelder, maar kan ook heel goed verdedigen. Hij speelt veel als extra verdediger."

Op de zijkanten zit het defensief ook goed, vindt Alexandru. "De aanvallers komen vaak terug om ook in defensief opzicht hun steentje bij te dragen." Toch ligt aan de zijkant het zwakke punt voor Roemenië, vertelt Alexandru. "Nicușor Bancu is geschorst. Dat is erg zonde, want hij is de enige linkspoot op die positie die ze hebben. Nu zal waarschijnlijk Deian Sorescu gaan spelen, maar hij is rechtsbenig."

Zware kluif Nederland tegen Roemenië in 'absurde situatie' op EK: 'We zijn niet de favoriet, hoor' Ex-international Berry van Aerle (61) laat als columnist van Sportnieuws.nl tijdens het EK voetbal zijn licht schijnen over Oranje. Hij gaat ditmaal in op de 'gelukkige' loting tegen Roemenië. "Engeland is een minder team dan Roemenië, dat vond ik van een heel laag niveau", zegt de Europees kampioen van 1988.

Hechte groep

Volgens Alexandru is de sterkste kwaliteit van het team de saamhorigheid. Het is volgens hem de reden dat Roemenië tot nu toe zo goed presteert op het EK. "Het is een heel hechte groep, die alles voor elkaar over heeft. Ze zijn bereid te sterven voor elkaar. De bondscoach speelt bewust al twee jaar lang met dezelfde groep spelers. Ze zeggen ook altijd dat ze familie zijn. Er is een groot saamhorigheidsgevoel. Er is geen greintje jaloezie te bespeuren."