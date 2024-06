Nederlands VAR-duo tijdens Roemenië - Oekraïne voor het eerst in actie op EK voetbal

De UEFA heeft de eerste Nederlandse arbiters ingezet op het EK voetbal. Hoewel scheidsrechter Danny Makkelie nog altijd wacht op zijn eerste aanstelling, krijgen andere Nederlandse arbiters maandag 17 juni hun eerste werkdag op het EK in Duitsland.

De UEFA heeft Rob Dieperink en Pol van Boekel aangesteld als VAR-duo tijdens de wedstrijd Roemenië - Oekraïne. Die wedstrijd is maandag 17 juni om 15.00 uur. Zij gaan de Zweedse scheidsrechter Glenn Nyberg ondersteunen tijdens dat duel. Het is voor de Nederlanders de eerste wedstrijd dat ze in actie gaan komen.

Groep E

Roemenië en Oekraïne zitten in Groep E bij België en Slowakije. Bij de andere wedstrijd in die poule, België - Slowakije, is óók een Nederlandse arbiter actief. Serder Gözübüyük is daar de vierde official. Hij moet de Turkse scheids Halil Umut Meler ondersteunen.

Danny Makkelie

De enige Nederlandse scheidsrechter op dit EK voetbal, Danny Makkelie, wacht nog altijd op zijn eerste aanstelling. Bijna alle wedstrijden zijn al verdeeld, alleen Groep F heeft nog geen arbiters in de eerste speelronde. Portugal, Turkije, Tsjechië en Georgië spelen dinsdag 18 juni hun eerste wedstrijd. De aanstellingen voor die wedstrijden volgen dit weekend.

