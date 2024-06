Van juichende Wout Weghorst tot uitgelaten oranje fans: bekijk hier de mooiste beelden na zege van Nederland

Het Nederlands elftal won de eerste poulewedstrijd op het EK voetbal met 2-1 van Polen. Wout Weghorst besliste de wedstrijd in de 83e minuut met een droge schuiver in het Poolse doel. Bekijk hier de mooiste beelden van de zege van Oranje.

Cody Gakpo tekende in de eerste helft voor de gelijkmaker, nadat Adam Buksa eerder in de wedstrijd Polen tegen de verhouding in op voorsprong had gezet. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman kreeg in de eerste helft legio kansen via onder meer Gakpo, Memphis Depay en Tijjani Reijnders. Wout Weghorst was uiteindelijk de grote man aan de kant van Oranje. Hij schoof de bal beheerst in het doel en maakte daarmee de bevrijdende 2-1.

