Penaltydrama's: kinderachtig vechten om de bal en slechtste strafschop ooit?

Het was maandag de avond van de opvallende penalty's. Zowel in Spanje als in Engeland werden er kolderieke strafschoppen genomen, met een verschillend resultaat.

In Engeland was Chelsea bezig aan een zorgeloze avond. Aan de hand van de jonge sterspeler Cole Palmer stond het 4-0 tegen Everton en leek er geen vuiltje aan de lucht voor The Blues, die een lastig seizoen doormaken.

Het werd uiteindelijk 6-0, maar hoe de vijfde treffer van Chelsea viel, zal de rest van het duel overschaduwen. Oud-PSV'er Noni Madueke werd onderuit gehaald en de arbiter van dienst wees naar de stip. Met een 4-0 voorsprong werd er daarna geruziëd om wie er achter de bal moest staan. Het werd uiteindelijk de meest logische optie: Palmer is clubtopscorer en miste dit seizoen nog niet vanaf elf meter.

Slechtste strafschop ooit?

In Spanje was het wellicht nog erger. Valencia CF kwam op bezoek bij CA Osasuna. Door een doelpunt van André Almeida stonden de bezoekers op een 0-1 voorsprong, maar de thuisploeg kreeg in de allerlaatste minuten van het duel de ideale mogelijkheid om er gelijkspel uit te slepen.

De Kroaat Ante Budimir ging achter de bal staan en wachtte lang. Zo lang zelfs dat hij geen keuze meer kon maken en de bal zachtjes in de handen van de keeper schoot. Hiermee doet hij misschien wel een gooi naar de slechtste penalty ooit, zeker gezien het moment van de strafschop.