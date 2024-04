Chelsea-sensatie Cole Palmer meldt zich na vier goals tegen Everton naast Erling Haaland

Cole Palmer heeft met vier goals tegen Everton weer laten zien hoe belangrijk hij is voor Chelsea. De 21-jarige Engelsman scoorde tot maandagavond al zes keer in de laatste vier wedstrijden en had nu ook een grote bijdrage in de 6-0 overwinning op Everton.

Palmer staat nu op gelijke hoogte met Premier League-topscorer Erling Haaland, beiden scoorden twintig keer in de competitie. Binnen een half uur maakte Palmer al een golden hattrick, een doelpunt met links, een met rechts én een met zijn hoofd. Daarmee zette hij Chelsea op een 3-0 voorsprong.

Met name de eerste goal was mooi binnengeschoten. Palmer had een geweldige actie in huis en ging een één-tweetje aan met Nicolas Jackson om vervolgens in de verre hoek de score te openen. Het doelpunt was ook de favoriet van Palmer zelf, liet hij na afloop weten.

"Het gaat nu zo snel", aldus Palmer die trots is dat hij de wedstrijdbal mee naar huis mag nemen. "We begonnen goed, en ja, ik heb weer een hattrick gemaakt. Geweldig. Dat had de ploeg ook wel nodig na vorige week, maar we hebben het goed gedaan."

Ruzie om penalty

In de tweede helft scoorde Palmer zijn vierde via een penalty. Er ging wat ruzie aan vooraf over wie de penalty mocht nemen. Ook Jackson en oud-PSV'er Noni Madueke hadden graag de strafschop benut. Toch eiste Palmer de bal op.

"Ja, anderen wilden hem ook nemen, maar ik ben hier de penaltynemer en ik wilde die nemen", zegt Palmer. "Iedereen wil zijn verantwoordelijkheid pakken en dat gaat soms misschien wat te ver. We willen allemaal winnen, en nu kunnen we er al om lachen."