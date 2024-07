Peter Bosz ontvangt Rinus Michels Award uit handen van zijn 'maatje': 'Toen dacht ik dat ik weleens kon winnen'

Peter Bosz is verkozen tot Coach van het Jaar van de Eredivisie het afgelopen seizoen. De trainer van PSV ontving woensdagmiddag de Rinus Michels Award op Papendal. Bosz werd in zijn eerste jaar bij de Eindhovenaren met overmacht kampioen. Hij kreeg de award van zijn goede vriend Hendrie Krüzen.

Het is de tweede keer dat Bosz de prijs in ontvangst neemt. Ook in 2017 kreeg hij de Rinus Michels Award, toen nog bij Ajax. Dit keer bleef Bosz collega's René Hake (Go Ahead Eagles), Rogier Meijer (NEC), Joseph Oosting (FC Twente) en Arne Slot (Feyenoord) voor. Slot, die inmiddels trainer is van Liverpool, won de award de afgelopen twee jaar.

Bijzondere band met Hendrie Krüzen

Dat Bosz de prijs uit handen kreeg van Hendrie Krüzen maakte het extra speciaal. De twee hebben een goede band en werkten jarenlang samen. Krüzen ging alleen niet mee naar PSV en dat viel Bosz zwaar. "Hij hoort hier bij te zijn", zei Bosz met betraande ogen bij het kampioenschap. "Hendrie is mijn maatje waar ik 23 jaar mee heb opgetrokken. Wij hebben geschaafd aan dit systeem samen en dan zit hij thuis."

"Toen ik Hendrie zag lopen, dacht ik: ik zou weleens kunnen winnen. Alle trainers hebben iets goeds neergezet", complimenteerde Bosz de andere trainers. "Wij hadden de beste selectie. Elke trainer heeft geweldige prestaties geleverd, maar die zijn moeilijk af te zetten tegen mijn prestaties."

Kampioen met PSV

Bosz bezorgde PSV dit seizoen de eerste landstitel sinds 2018 en de Johan Cruijff Schaal. Het enige smetje op het Eredivisie-seizoen was dat PSV niet ongeslagen bleef. Het verloor één keer, op bezoek bij NEC. De Eindhovenaren strandden in de Champions League in de achtste finales tegen de latere verliezend finalist Borussia Dortmund.

Dick Lukkien Coach van het Jaar in Keuken Kampioen Divisie

Bij de Keuken Kampioen Divisie werd Dick Lukkien uitgeroepen tot Coach van het Jaar. Ondanks een mindere start met FC Groningen lukte het hem om binnen één seizoen terug te keren naar de Eredivisie. Op de laatste speeldag won Lukkien met Groningen in een rechtstreeks duel om promotie van Roda JC.

"Ben apetrots", reageerde Lukkien op zijn uitverkiezing. De oefenmeester won de prijs in 2022 ook al met Emmen. Een 'hell of a job', zo omschreef Lukkien het vorige seizoen. "Hele moeilijke tijden. Turbulent jaar. Ik heb het onderschat. De club was redelijk dood en begraven", blikte hij terug. "Uiteindelijk zijn we gaan spelen wat bij de club past, dat was lastig. Nu zijn we weer begonnen en maken we ons op voor een prachtig jaar."

Afscheid nemende Suzanne Bakker pakt prijs

Bij de Vrouwen Eredivisie pakte Suzanne Bakker de Rinus Michels Award. Zij werd tweede met Ajax achter kampioen FC Twente, maar bereikte wel de knock-outfase van de Champions League en won de beker. "Enorm vereerd, de eerste keer dat de prijs wordt uitgereikt. Heel terecht dat die er is voor coaches in de Eredivisie. We zijn nu heel erg op de juiste weg, we hebben heel veel stappen gezet met het vrouwenvoetbal", aldus de trainer, die inmiddels vertrokken is bij Ajax.

Winnaars Rinus Michels Award