Mist Luuk de Jong spelen voor Oranje tijdens het EK? 'Het Nederlands elftal is het mooiste wat er is'

Hij zwaaide af voor het Nederlands elftal en is dus niet mee naar het EK, maar PSV-spits Luuk de Jong is toch veel bezig met Oranje. De ervaren aanvaller van de landskampioen geeft toe dat bijvoorbeeld het volkslied hem nog veel doet.

Dat vertelt hij in gesprek met Sportnieuws.nl. De Jong zwaaide in maart 2023 af als international om zich meer te focussen op zijn gezin in het clubvoetbal. Kriebelt het tijdens het EK dan weer ergens? "Voor het Nederlands elftal spelen is het mooiste wat er is. Als ze het volkslied zingen, dan krijg je altijd wel flashbacks van toen je er zelf stond", vertelt De Jong, die geen spijt heeft van zijn keuze om niet meer voor Oranje te spelen.

PSV'ers op het EK

De Jong is er dus niet bij, maar ploeggenoten Jerdy Schouten en Joey Veerman wel. Laatstgenoemde kreeg flinke kritiek na het duel met Oostenrijk. De Jong twijfelde of hij zijn ploeggenoot een hart onder de riem moest steken. Hij deed het uiteindelijk niet. "Ik dacht er nog aan: moet ik hem nog wat sturen? Maar ik weet: er komt zoveel over je heen. Ik denk dat hij het wel zou waarderen."

Bij PSV gaat het De Jong voor de wind. Met de Eindhovenaren werd De Jong het afgelopen seizoen kampioen. Daar wil PSV ook dit jaar natuurlijk voor gaan. Persoonlijke doelen heeft De Jong eigenlijk niet, voor hem draait het alleen om PSV. "Om een bepaald aantal doelpunten te maken, zo heb ik nooit gedacht. Ik doe keihard mijn best en dan zien we wel."

Sportnieuws.nl sprak ook met PSV-trainer Peter Bosz. Hij ging in op mogelijke versterkingen bij de landskampioen en vertelde dat hij tijdens het EK wél contact heeft met Joey Veerman.