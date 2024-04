PSV'er Jordan Teze doet ploeggenoot belofte: 'Dan neem ik een PSV-tattoo op mijn hart'

Jordan Teze beleeft met PSV een prachtig seizoen. Zeker met de aankomende landstitel die de Eindhovenaren bijna niet meer kan ontgaan. Van Teze is bekend dat het zijn clubliefde voor PSV wel goed zit. Toch gaat hij nu wel erg ver met zijn belofte over een speciale tattoo.

In de kleedkamer van het trainingscomplex van PSV overtuigt Teze zijn collega-verdediger Olivier Boscagli over zijn liefde voor de club. "PSV is mijn leven, maar voor jou is het werk", roept Teze naar Boscagli. "Voor jou is de club niet jouw leven, voor mij wel", gaat Teze door. Ondertussen schreeuwt Johan Bakayoko het uit van het lachen terwijl hij het gesprek filmt.

De Nederlandse verdediger maakt vervolgens een belofte aan Boscagli. "Na het seizoen neem ik een PSV-tattoo. PSV kampioen 2023/2024, op mijn hart. Kom op zeg", klinkt Teze duidelijk. De belofte van de rechtsback is door PSV gedeeld op TikTok, waardoor er voldoende bewijs is van zijn uitspraken. Het blijft nog even afwachten of de PSV-tattoo daadwerkelijk wordt gezet na het winnen van de landstitel.

Kampioenschap PSV

Ondanks het feit dat PSV voor het eerst dit seizoen verloor streeft de club af naar de 25e landstitel. Na de 3-1 nederlaag tegen NEC boekte de Eindhovenaren twee gemakkelijke overwinningen. Zeker de 5-1 overwinning op AZ geeft aan dat het verlies in Nijmegen een incident was in een seizoen waar met overmacht de titel wordt gepakt. Met nog vijf wedstrijden te gaan heeft PSV negen punten voorsprong op titelverdediger Feyenoord. Als beide clubs blijven winnen kan PSV op bezoek bij Heerenveen de titel pakken bij een overwinning.