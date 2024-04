PSV 'zielsgelukkig' met resultaten van onderzoek naar stadionuitbreiding

PSV onderzoekt de mogelijkheden voor een flinke uitbreiding van het Philips Stadion. Algemeen directeur Marcel Brands geeft aan 'zielsgelukkig' te zijn met de bevindingen in een eerste rapport. Daaruit bleek dat de huidige locatie van het stadion de optimale plek is.

Uit het rapport van onderzoeksbureau Hypercube blijkt dat de thuisbasis van PSV op de juiste plek in Eindhoven staat en dat er veel potentie is om uit te breiden. Veel fans zullen blij zijn met het nieuws dat het stadion dus in het centrum van Eindhoven kan blijven.

Ook Brands is blij met die uitkomst. "Wij zijn zielsgelukkig met de uitkomst over de beste locatie", aldus de algemeen directeur van PSV op de eigen website. "Veel aanbevelingen gaan we meenemen. We weten nu wat er kan. Het is aan ons om te bepalen wat we waar willen maken."

Staat ons Philips Stadion op de juiste plek? Is uitbreiding een optie? 🏟️



De belangrijkste conclusie van het potentieonderzoek van Hypercube: de ambities van PSV zijn realistisch.



Lees hier alles over de uitkomsten van het onderzoek. https://t.co/ULxDFHwB0M — PSV (@PSV) April 16, 2024

PSV zou het Philips Stadion willen uitbreiden naar een capaciteit van 45.000 toeschouwers. Met de huidige stadioncapaciteit van 35.000 toeschouwers loopt PSV ver achter op de stadions van concurrenten Ajax (55.600 plaatsen) en Feyenoord (51.177 plaatsen).

Momenteel heeft de koploper in de Eredivisie een wachtlijst van tienduizend gegadigden voor een seizoenkaart. Nu de groeipotenties in kaart zijn gebracht, kan de volgende fase in het onderzoek naar uitbreiding starten. Met medewerking van externe adviseurs wordt een kostencalculatie gemaakt van een stadionuitbreiding met zo’n tienduizend plaatsen. Daarnaast wordt de technische haalbaarheid in kaart gebracht.