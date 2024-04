PSV'ers zoeken de zon al op, Joey Veerman en Jerdy Schouten delen een zwembad

PSV is al zo goed als zeker kampioen, dus vond trainer Peter Bosz het prima dat zijn spelers er even tussenuit knijpen. En daar maken ze dankbaar gebruik van. Veel spelers zijn naar zonnige oorden getrokken om alvast te genieten van de feestmaand.

Zo zijn de uitblinkende middenvelders van PSV, Jerdy Schouten en Joey Veerman, samen met hun vriendinnen naar het Spaanse Marbella gegaan om daar te genieten van de zon, vakantie en elkaar.

Joey Veerman en Jerdy Schouten zijn samen op vakantie in Marbella. ©Instagram Chantalle Schilder (vriendin Veerman)

Sergiño Dest is afgereisd naar Milaan om daar op bezoek te gaan in de stad waar hij gespeeld heeft voor AC Milan. Hij bezocht oude vrienden en in de modestad van Europa kan ook een shopdagje niet ontbreken voor de Amerikaans international.

Sergiño Dest is in Milaan. ©Instagram Sergiño Dest

Noa Lang was al een paar dagen eerder uit Nederland vertrokken. Hij werkt op Ibiza aan zijn herstel van een blessure. Hij moet in ieder geval fit zijn voor het aanstaande kampioensfeest. Noano 7K op je feestje zal daar ongetwijfeld veel en ook live ten gehore worden gebracht.

Van spelers als Luuk de Jong, Hirving Lozano, Johan Bakayoko, Ramalho en Jordan Teze is op sociale media voorlopig niks te vinden qua vakantiekiekjes.

Bekerfinale, dus vrij

Omdat Feyenoord en NEC komende zondag de bekerfinale spelen, zijn alle andere clubs in de Eredivisie een week vrij. Donderdagavond 25 april komt PSV pas weer in actie, in een uitwedstrijd bij Heerenveen. Als PSV wint, is het officieus kampioen. Feyenoord kan de Eindhovense ploeg dan alleen nog inhalen op doelsaldo, maar ook dat is een theoretische kans. PSV staat ook wat dat betreft aardig voor op de Rotterdammers.

Wanneer wordt PSV officieel kampioen als de Eindhovenaren alles winnen? Met nog vier wedstrijden te gaan, een ruime voorsprong én een veel beter doelsaldo is niet de vraag óf PSV landskampioen wordt, maar wanneer.

Als Feyenoord een paar uur na Heerenveen - PSV zelf punten verspeelt bij Go Ahead Eagles (ook op donderdagavond), dan is PSV zonder tegelijkertijd te spelen ook al officieel kampioen. Als beide ploegen 'gewoon' hun lastige uitwedstrijd winnen (of verliezen) dan wordt PSV op 5 mei, thuis tegen Sparta, officieel kampioen van de Eredivisie.