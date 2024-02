Rafael van der Vaart lijkt al klaar met Jordan Henderson: 'Tikkie breed, tikkie terug'

Rafael van der Vaart kijkt met veel pijn naar 'zijn' Ajax. De oud-voetballer ziet totaal geen lijn in het spel van de Amsterdammers en ook nieuwkomer Jordan Henderson kan hem nog niet bekoren. Dat zei Van der Vaart maandagavond bij Rondo.

"Er zijn spelers gehaald met nul kwaliteit, dan moet je dit seizoen even uitzitten. Ze hebben Jordan Henderson gehaald, dat is ook tikkie breed, tikkie terug. Daar wordt niemand vrolijk van. Je zal zien dat je donderdag tegen Bodø/Glimt met alle geluk van de wereld doorkomt. Dan liever eruit", zegt Raf resoluut.

Van der Vaart nam het verder op voor de uitgefloten Kenneth Taylor. De Ajacied werd zondag na 65 minuten gewisseld. "Deze jongen heeft heel veel kwaliteit, maar als je het stadion inloopt en je weet dat je wordt uitgefloten om elk foutje dat je maakt, dan word je heel erg klein", vertelt Van der Vaart. "Daar moet hij even doorkomen, en ik ben ervan overtuigd dat het wel gaat gebeuren. Je kunt het wel een schande noemen, maar het Ajax-publiek is teleurgesteld. Alleen spelers waar ze in geloven, die worden uitgefloten", spreekt hij uit ervaring.

Marciano Vink ziet 'heksenjacht' bij Ajax: 'Dat vind ik wel heel heftig' Marciano Vink zag zondag iets opmerkelijks bij Ajax - NEC. De Amsterdammers speelden gelijk en met name middenvelder Kenneth Taylor moest het ontgelden bij het thuispubliek. Dat vond de analist van ESPN maar vreemd: "Dit is bijna een heksenjacht."

Sutalo

De grootste dissonant bij Ajax is Josip Sutalo in de ogen van Khalid Boulahrouz. "Die is voor twintig miljoen gehaald. Het is ongelofelijk dat die nog speelt, je hebt er niks aan. Dat gaat ten koste van Jorrel Hato, die moet linksback gaan staan. Dan zou ik met Hato en Devyne Rensch gaan spelen, die snappen het Ajax-spelletje."