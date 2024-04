Vincent van der Voort onder de indruk van aanstaande debutant Noa-Lynn van Leuven: 'Ze kan het iedereen moeilijk maken'

Vincent van der Voort is onder de indruk van de prestaties van Noa-Lynn van Leuven. Dinsdag werd bekend dat de dartster zich mag opmaken voor een debuut op de Pro Tour bij de PDC. The Dutch Destroyer stipt wel een belangrijk verschil aan met de Challenge Tour. "Als je naar de baan komt lopen en je speelt tegen iemand uit de top tien van de wereld, dan heeft dat invloed."

Door haar goede prestaties op de Challenge Tour, het tweede niveau bij de PDC, mag Van Leuven het nu laten zien op de Pro Tour. In gesprek met Sportnieuws.nl laat Van der Voort weten onder de indruk te zijn van zijn landgenote. "Ze heeft het gewoon verdiend. Als je een Challenge Tour kan winnen, poeh", is Van der Voort onder de indruk. "Daar doen gewoon de beste amateurs aan mee, zo'n 250 man of iets dergelijks."

Vrouw op de tour

Van der Voort kijkt niet raar op van een vrouw tussen de mannen tijdens de vloertoernooien. "Fallon Sherrock speelde vorig jaar weleens mee en Lisa Ashton heeft een tourkaart gehad. Daar zal dus niemand het moeilijk mee hebben. Je moet gewoon spelen tegen wie je moet. Punt", is de darter nuchter.

De meeste darters zullen dan ook niet meer bang zijn om tegen een vrouw te spelen, denkt hij. "De nieuwigheid is er wel een beetje af. In het begin was het natuurlijk een dingetje. Nu doen ze vaak mee, waaronder op het WK. Er zijn ondertussen al zoveel heren die van vrouwen verloren hebben, dat is niet speciaal meer. Misschien zien anderen het anders, maar ik denk dat het niet zo'n groot ding is."

Tourkaart halen

Lisa Ashton is tot nu toe de enige vrouw die een tourkaart bemachtigde bij de PDC. Denkt Van der Voort dat Van Leuven goed genoeg is voor die stap? "Zeg nooit nooit. Ze heeft toen ook echt goede namen verslagen, die eerder een tourkaart hadden of er nu dicht tegenaan zitten. Ik ga dus zeker niet zeggen dat ze dat niet kan."

Dat Van Leuven bij de beste tien darters op de Challenge Tour hoort is extra knap als je bedenkt dat ze maar de helft van de toernooien speelde. "Aan de eerste serie heeft ze niet eens meegedaan. Als je dan toch al bij de beste tien hoort, dan heb je het wel goed gedaan. Als je een Challenge Tour kan winnen, standaard boven de 90 gemiddeld gooit en soms zelfs boven de 100, dan maak je het iedereen moeilijk", stelt The Dutch Destroyer.

Grote namen

Wel ziet Van der Voort een belangrijk verschil nu Van Leuven zich mag gaan meten op het hoogste niveau. "Als je naar de baan komt lopen en je speelt tegen iemand uit de top tien van de wereld, dan heeft dat invloed. De ene gaat er makkelijker mee om dan de ander, maar ik denk wel dat het iets met iemand doet." In een eerste ronde zou Van Leuven bijvoorbeeld Michael van Gerwen, goede vriend van Van der Voort, kunnen treffen.

Zelf weet hij nog wel wanneer hij voor het eerst tussen de grote namen stond. "Dan zie je Phil Taylor, Eric Bristow en John Low rondlopen. Ik was toen wel een jeugdspeler, maar dat is natuurlijk indrukwekkend. Dat je daar dan tussen staat. Van te voren heb je die, in principe, alleen op televisie gezien. Nu mag je er zelf tegen spelen."