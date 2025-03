René van der Gijp 'voorspelde' tuberculose-besmetting bij PSV: 'Toeval bestaat soms niet'

PSV-speler Lucas Pérez heeft actieve tuberculose. Dat werd maandag bekend. Maar oud-voetballer René van der Gijp leek al een voorgevoel te hebben over een besmetting. Dat onthult zijn zoon Nicky.

In een podcast van FC Afkicken vertelt hij over de 'voorspellende gave' van zijn vader. "Je gaat niet geloven wat ik nu ga vertellen", begint hij. "Ik zat met mijn vader op de bank Spanje - Nederland te kijken en toen begon hij opeens over Thiago Silva."

Tuberculose

"Die heeft een hele rare carrière hebben gehad", zou de tafelgast van Vandaag Inside hebben gezegd. "Die heeft tuberculose gehad en is toen bijna overleden."

Dat gebeurde toen de Braziliaan in 2005 bij Dinamo Moskou speelde. Hij moest door de ziekte zes maanden in het ziekenhuis verblijven. Artsen schatten de kans klein dat hij het zou overleven. Na zijn genezing wilde hij eigenlijk stoppen met voetballen, maar zijn moeder overtuigde hem om door te gaan.

De toen 21-jarige verdediger ging terug naar zijn jeugdclub in Brazilië: Fluminese. Daarna beleefde hij nog een glansrijke carrière bij AC Milan, Paris Saint-Germain en Chelsea. Vorig jaar keerde hij weer terug bij zijn oude liefde Fluminese.

Lucas Pérez

"En toen een paar dagen later kwam dit uit", vervolgt Nicky over de diagnose van Pérez. De 36-jarige Spanjaard heeft ook tbc. Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie en meestal de longen treft. Bij de actieve vorm kunnen de bacteriën via de lucht worden verspreid.

"Ik vond dat wel opvallend. Toeval bestaat soms niet", aldus Nicky.

De besmetting van Pérez lijkt geen gevolgen te hebben voor PSV - Ajax zondag. Volgens de KNVB gaat dat duel gewoon door. PSV voert een bron- en contactonderzoek uit samen met de GGD Brabant-Zuidoost. Aan het einde van de week zijn naar verwachting de uitslagen bekend. Een woordvoerder van PSV benadrukte dinsdag dat er geen aanwijzingen zijn voor besmetting van mensen in de omgeving van de geïnfecteerde speler. De club controleert wel iedereen die dicht bij de speler in de buurt is geweest.

