Dit zijn de gevaren en voordelen van de 'makkelijke route' naar de finale van het Nederlands elftal

De positiviteit zit er weer lekker in rondom het Nederlands elftal. Een doemscenario stond Nederland te wachten toen de derde plek werd bereikt in de groepsfase. Maar door gebeurtenissen op de andere velden, kwam die derde plek niet eens zo heel slecht uit. Er staat nu - op papier- een makkelijker programma te wachten. Dit zijn de gevaren en voordelen van dat programma.

Dat het Nederlands elftal tegen Roemenië zou spelen, was niet iets waar iemand echt rekening mee hield. Spanje, Engeland, België, dat waren een beetje de landen waar voor gevreesd werd. Roemenië is, op basis van de FIFA wereldranglijst, de zwakste tegenstander die Nederland kon treffen. Ook na een eventuele overwinning van Oranje is het programma relatief goed te doen. In vergelijking met de andere kant van het toernooi dan.

Voordelen voor Nederlands elftal

Als je de tegenstanders van Frankrijk en Oostenrijk bekijkt, die ook met Nederland in de groep zaten, heeft Nederland de makkelijkste optie. Oostenrijk speelt tegen Turkije, dat 42e op de wereldranglijst staat. België, de tegenstander van Frankrijk, staat derde op diezelfde lijst. Roemenië staat op een 47e plek. Nederland zelf overigens op plaats zeven. Wat dat betreft is dat natuurlijk al een voordeel voor Oranje.

Na Roemenië zijn er op papier 'makkelijkere' tegenstanders die Nederland zou kunnen treffen. In de kwartfinale is dat Oostenrijk of Turkije. Oostenrijk kent Nederland ondertussen en ook Turkije is geen vreemde van Oranje. Daarna is in de halve finale een onmoeting met Engeland, Italië, Zwitserland of Slowakije mogelijk. De 'grote' twee landen Engeland en Italië zitten vooralsnog ook niet lekker in het toernooi. Pas daarna kom je teams tegen als Duitsland, Spanje of Portugal tegen. Zij zitten wel dégelijk goed in hun vel.

Als Nederland ergens motivatie uit moet putten om het beste in zich naar boven te halen, is dat wel revanche. Nederland zal zich überhaupt willen revancheren na het slechte spel dat ze lieten zien tegen Oostenrijk. Maar wat al helemaal een motivatie zal zijn, is de mogelijkheid om Oostenrijk tegen te komen in de kwartfinale. Betere sportieve revanche is er niet te bedenken voor Ronald Koeman en zijn mannen.

Nederland weet nu precies wat het niet moet doen tegen Oostenrijk. Net als dat Oranje in '88 dat had met de Sovjet Unie. Het had toen ook al verloren tegen hen in de groepsfase en kwamen ze opnieuw tegen in de finale. We weten allemaal hoe dat afliep.

Gevaar ligt op de loer

Maar er zijn natuurlijk ook gevaren die op de loer liggen met zo'n 'makkelijk' programma. Het woord makkelijk staat niet voor niets tussen haakjes. Omdat het helemaal niet zo makkelijk hoeft te zijn. Onderschatting ligt al gauw op de loer, iets wat helemaal niet meer passend is na het duel met Oostenrijk. Daarna zou niemand meer onderschat moeten worden. Roemenië klinkt als een kleine naam, maar juist daar ligt het gevaar. Zij zullen extra gebrand zijn Nederland uit te schakelen.

Ook na Roemenië is het allemaal nog niet zomaar gedaan. Nederland kan dan wel geen België, Portugal of Spanje tegen komen, maar Engeland of Italië is ook niet 'zomaar' verslagen. Dat zijn ook twee landen die nog niet het beste hebben laten zien op het EK. Zij willen en moeten ook nog groeien in het EK.

Nederland heeft laten zien graag de ruimtes achter de verdediging van de tegenstander te gebruiken. Tegen 'mindere' teams is dit vaak lastiger, omdat zij zich ingraven tegen Nederland. Roemenië houdt er ook van om dat te doen, wat nog wel eens een probleem kan worden voor Nederland. Tegen Frankrijk kon Nederland zich goed wapenen, tegen Oostenrijk niet. Tegen felle tegenstanders moet Nederland nog een wapen zien te vinden.