Kracht van Turkije is zwakte van Oranje: 'Dan waren ze zoveel beter geweest'

Turkije won met 1-2 van Tsjechië en maakt zich op voor de achtste finales. Daar nemen ze het op tegen Oostenrijk. Ugur Yildirim is geboren en getogen in Nederland, maar hoopt op EK-winst van Turkije. Al weet de voormalig prof ook dat het onrealistisch is.

Yildirim is nog niet tevreden over het vertoonde veldspel, maar hij kan bondscoach Vincenzo Montella niets verwijten. "We moeten realistisch zijn. Europees kampioen gaan we niet worden, al kunnen we wel in het toernooi groeien. Met Turkije is het altijd hetzelfde: we kunnen het ieder land lastig maken, maar kunnen ook zomaar verliezen van mindere goden", aldus Yildirim in gesprek met Sportnieuws.nl.

Geloven in een stunt

Op voorhand gaf niemand een stuiver voor Turkije. Yildirim weet als geen ander hoe snel dat kan draaien. "De kracht van Turkije is de passie en het geloof in het elftal. Er groeit op een gegeven moment écht iets en dan denk ik wel dat ze ver kunnen komen. Maar...", gaat de Turkse-Nederlander verder. "Het lijntje is bij Turkije wel héél erg dun, dus je kunt er ook zomaar uitvliegen."

Toch gaat Yildirim niet mee in de Turkse geluiden dat het alleen maar rozengeur en maneschijn is. "Op de manier waarop ze nu spelen, is het meer gebaseerd op geluk. Het lijkt alsof ze een engeltje op de lat hebben zitten. Dat kan niet door blijven gaan", zegt Yildirim, die wel kwaliteit in de selectie ziet. "We hebben heel veel jonge, talentvolle spelers, maar het moet echt stukken beter. Maar we realistisch blijven, want we zijn gewoon door met zes punten uit drie wedstrijden. Alleen tegen Portugal zijn we weggespeeld."

'Passie is het grootste verschil'

Bij Turkije is de beleving van wedstrijd ongekend. De voormalig speler van SC Heerenveen en Go Ahead Eagles ziet daarin het grootste verschil met het Nederlands elftal. "Als Nederland ook maar een beetje de passie van het Turkse elftal had, dan waren ze zoveel beter geweest. En dan heb ik het niet over de supporters, maar over de spelers. Maar die beleving is alleen zó goed in Turkije."

Kwartfinale tegen Nederland

Wanneer Turkije wint van Oostenrijk en Nederland wint van Roemenië is de kwartfinale een heel bijzondere voor Yildirim. Dan nemen Nederland en Turkije het dit EK tegen elkaar op. "Dat wordt een mooie kraker, maar Nederland en Turkije winnen niet zomaar in de achtste finale hoor. Oostenrijk is één van de beste ploegen, terwijl Roemenië ook niet zomaar verslagen is. Maar als we elkaar dan toch tegen komen, dan hoop ik dat Turkije wint."

Hopen op finale voor Turkije

Hoewel Yildirim het niet realistisch acht, hoopt hij dat Turkije de finale weet te bereiken. "Ik hoop het écht, dus ik hoop ook dat we winnen van Nederland. Ik ben in Nederland geboren en getogen, maar mijn gevoel heeft meer met het Turkse elftal. Ik zit toch met een heel ander gevoel te kijken naar Turkije dan naar Oranje, vooral door de beleving. Ik ga er niet over liegen: ik hoop dat Turkije de finale haalt en wint van Nederland", sloot Yildirim af.

