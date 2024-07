Slecht nieuws voor Oranje-international in aanloop naar halve finale op EK

Slecht nieuws voor Justin Bijlow in aanloop naar de halve finale van het EK voetbal met Oranje. De keeper moet het bij de nationale ploeg doen met een reserverol en het zou maar zo kunnen dat hij zich ook in die rol moet gaan schikken bij zijn club Feyenoord. Zijn grootste concurrent heeft namelijk zijn contract verlengd en had een belangrijke voorwaarde.

Timon Wellenreuther heeft zijn contract tot en met 2027 verlengd bij de club uit Rotterdam-Zuid. De Duitser werd twee jaar geleden als reservedoelman aangetrokken, maar kon vanwege veelvuldig blessureleed van Bijlow toch veel wedstrijden spelen en groeide afgelopen seizoen zelfs uit tot steunpilaar. Niet gek dus dat Feyenoord zijn contract wilde verlengen, maar voor de doelman zelf was dat nog geen vanzelfsprekendheid.

De goalie gaf namelijk in april aan het komende seizoen eerste keeper te willen zijn. Uit het nieuwe contract kan dus de conclusie getrokken worden dat Wellenreuther het stokje overneemt van Justin Bijlow als nummer 1 onder de lat bij Feyenoord. Gezien zijn goede prestaties en het feit dat de Rotterdammers in Brian Priske een nieuwe trainer hebben, lijkt dat aannemelijk.

Interesse in Bijlow

Dat moet een fikse tegenvaller zijn voor Justin Bijlow, die ondanks zijn blessures en enkele keepersfouten onder Arne Slot altijd kon rekenen op een basisplaats - indien fit. Nu een plaats op de reservebank op de loer ligt, is het de vraag of de 26-jarige doelman de club, waar hij al achttien jaar speelt, trouw blijft. Recent was er al interesse van Liverpool en Arsenal in Bijlow.

'Serieuze interesse voor Feyenoord-keeper Justin Bijlow van Arsenal en Liverpool' Justin Bijlow is vol in beeld in de Premier League. Zowel Arsenal als Liverpool zouden de Feyenoord-keeper op hun lijstje hebben staan. Hij zou als tweede doelman een serieuze vertsterking zijn voor de Engelse clubs.

De contractverlenging van Wellenreuther lijkt een transfer naar PSV uit te sluiten. De Eindhovenaren waren geïnteresseerd in de oud-keeper van Willem II, maar vissen dus achter het net. PSV zoekt minimaal één nieuwe doelverdediger, omdat de club graag af wil van dure reservekeeper Joël Drommel.

Het moet ook rekening moet houden met een vertrek van vaste doelman Walter Benitez. De Argentijn heeft nog een eenjarig contract in Eindhoven en Atlético Madrid toonde al interesse. Wellenreuther zal hem dus niet gaan vervangen.

Nederland - Engeland

Bijlow zal ongetwijfeld bezig zijn met zijn toekomst, maar heeft woensdag belangrijkere dingen aan zijn hoofd. De doelman is op dit moment bij het EK. Daar speelt Nederland in de halve finale tegen Engeland. Bijlow is bij Oranje derde keeper achter de onomstreden Bart Verbruggen en tweede doelman Mark Flekken.