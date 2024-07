Feyenoord bevestigt megatransfer van Mats Wieffer: 'Bedankt voor twee geweldige jaren'

De transfer van Mats Wieffer is wereldkundig gemaakt. De Nederlandse middenvelder verruilt Feyenoord voor het Engelse Brighton & Hove Albion. Waarschijnlijk houdt Feyenoord een historisch bedrag over aan de verkoop van de 24-jarige.

De Rotterdammers maken in de nacht van vrijdag op zaterdag de deal bekend ."Bedankt voor twee geweldige jaren", zo schrijft de club in het persbericht. Wieffer speelde sinds 2022 voor Feyenoord, dat hem voor een half miljoen euro overnam van Excelsior.

In De Kuip ontwikkelde Wieffer zich geweldig. Hij was een vaste waarde onder Arne Slot, debuteerde in het Nederlands elftal en pakte met de Rotterdammers de beker. Ook speelde hij zich in de kijker van veel clubs. Helaas voor hem moest hij het EK laten schieten vanwege een blessure.

Mats Wieffer ➡️ @OfficialBHAFC



Thank you for two amazing years, Mats! ♥️ — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 5, 2024

Transferrecord voor Feyenoord

Feyenoord betaalde destijds iets meer dan een half miljoen euro aan Excelsior voor Wieffer. De verwachting is volgens Voetbal International dat de middenvelder alle transferrecords gaat breken bij de Rotterdammers. Dat record is nu in handen van Orkun Kökçü, die vorig jaar voor 25 miljoen (exclusief bonussen) naar Benfica verkaste. Wieffer zou dus een gigantisch bedrag voor Feyenoord opleveren.

Wieffer tekent in Brighton een contract voor vijf seizoenen. Hij trainde afgelopen woensdag nog mee met Feyenoord. "Bedankt voor twee geweldige jaren", vertelt Wieffer op de site van zijn oude club. De stap naar de Premier League was er eentje die Wieffer niet kon laten liggen. "Ik kijk daarom erg uit naar dit nieuwe avontuur, maar voor het zover is wil ik alle Feyenoorders bedanken voor de mooie tijd."