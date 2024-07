Dit is Jeyland Mitchell, de nieuwste aanwinst van Feyenoord uit Costa Rica

Feyenoord heeft maandag 8 juli de komst van Jeyland Mitchell bekend gemaakt. Mitchell staat in Costa Rica te boek als toptalent en moet de verdediging van Feyenoord de nodige kwalitatieve impulsen geven.

Mitchell is negentien jaar en beleeft dit jaar zijn grote doorbraak. In februari 2024 debuteerde hij voor Costa Rica en inmiddels staat de teller al op zeven interlands. Deze maand stond hij met Costa Rica nog op de Copa América. Zijn land werd in de groepsfase uitgeschakeld, maar Mitchell stond wel alledrie de wedstrijden in de basis.

In de eerste wedstrijd hield Costa Rica het grote Brazilië op 0-0. Mitchell was de middelste verdediger in een 5-3-2-opstelling en wist Vinicius Junior - die in de spits stond bij Brazilië - af te stoppen.

Lang contract

Mitchell heeft een contract voor vijf seizoenen getekend, tot medio 2029. Hij komt over van de Costa Ricaanse club Alajuelense. Feyenoord betaalt zo'n 2,5 miljoen euro voor de tiener.

Mitchell vertelt op de site van Feyenoord: "Voor een jonge voetballer uit Costa Rica zoals ik is het natuurlijk een droom dat een indrukwekkende club als Feyenoord me wil hebben. Het is heel snel gegaan, van Alajuelense naar het nationale team en nu de stap naar Europa. Maar ik ben er nog niet, het begint nu pas."

"Ik wil bij Feyenoord slagen, de harten van het publiek veroveren en grote wedstrijden spelen in De Kuip. Dus moet ik elke dag opnieuw hongerig zijn en alles willen geven om nog beter te worden als voetballer. Daar heb ik heel veel zin in."

Eerdere transfers

Feyenoord blijft druk op de transfermarkt. Eerder werden Anis Hadj-Moussa, Gijs Smal, Chris-Kévin Nadje, Devin Haen en Julian Carranza al naar Rotterdam-Zuid gehaald. Het is nog niet duidelijk of de komst van Mitchell iets te maken heeft met een mogelijk vertrek van David Hancko.