Spartak Moskou reageert op arrestatie Quincy Promes: 'Disciplinaire maatregelen'

Quincy Promes zit momenteel vast in Dubai. De voetballer van Spartak Moskou schijnt een verkeersongeval te hebben veroorzaakt in het emiraat. Daarna reed de aanvaller door. Om die reden is hij op het vliegveld van Dubai gearresteerd. De rest van de selectie van Spartak is inmiddels aangekomen in Moskou.

De arrestatie van Promes biedt Nederland de kans om bij de Verenigde Arabische Emiraten, waartoe Dubai behoort, een verzoek tot uitlevering in te dienen. Promes is in zijn geboorteland namelijk veroordeeld vanwege een steekincident en drugshandel. Zolang Promes in Rusland verbleef, was hij veilig, want Nederland heeft momenteel niet de juridische middelen om Promes uit te laten leveren door dat land. Met de VAE is er wel een uitleveringsverdrag.

Reactie van Spartak Moskou

Inmiddels heeft Promes' wergever Spartak Moskou gereageerd op de situatie. De club, vijfde in de Russische competitie, speelt zaterdag tegen Zenit Sint Petersburg, de nummer twee. Promes gaat dat duel missen. "Voor hem is het nog niet toegestaan om naar Rusland te vliegen. Door het feit dat Promes niet kan spelen in om persoonlijke redenen, zal de club disciplinaire maatregelen tegen hem nemen bij zijn terugkeer in Rusland", aldus Spartak Moskou.

De club rept met geen woord over de veroordelingen van Promes in Nederland. Wel willen ze iets kwijt over de reden dat hij in Dubai vastzit. "De club onderhoudt contact met hem en verschaft de benodigde assistentie om de omstandigheden op te lossen, waardoor het hem niet was toegestaan om op tijd naar Sint-Petersburg te vliegen."

Spartak officially stated that they are helping Promes, but will punish him when he returns to Russia👀



P.S. Will there be “punishment” from Spartak in 6-7 years? pic.twitter.com/vxFAx3QnUW — Solyanka lineups (Sorare) (@Solyankalineups) March 1, 2024

Loopbaan van Quincy Promes

Dat Spartak Moskou niet zomaar definitief afscheid wil nemen van Promes is vanuit het belang van de club gezien te begrijpen. In 2023 werd hij door het Russische medium Sport-Express uitgeroepen tot speler van het jaar. Ook in 2017 kreeg Promes die prijs.

Eind 2022 waren er berichten vanuit Moskou dat de club hem steunt bij de aanvraag van een Russisch paspoort.