LIVE huldiging PSV | Stadhuisplein al bomvol, platte kar moet nog vertrekken

Na het kampioenschap van PSV zondagmiddag barstte er een groot feest los in het PSV-stadion. In een aparte ruimte werd er verder feest gevierd door de spelers. Algemeen directeur Marcel Brands moest echter weer vroeg uit de veren om de festiviteiten van maandagmorgen te openen. Maandag staat volledig in het teken van de PSV-huldiging. "Dat is toch het allermooiste", vindt Brands.