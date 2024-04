'Twee 19-jarige voetballers uit Premier League opgepakt in verkrachtingszaak'

Twee spelers uit de Engelse Premier League zouden zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een verkrachtingszaak. Het gaat volgens de Engelse krant The Sun om twee spelers die bij dezelfde club voetballen.

Volgens The Sun werd één van de spelers door de politie aangesproken bij stadion van de club waar ze allebei spelen. Hij mocht vervolgens gaan, maar werd in de avond alsnog opgepakt. Zijn ploeggenoot werd de volgende dag gearresteerd op verdenking van verkrachting. Die zou vrijdagavond hebben plaatsgevonden. Beide verdachten zijn negentien jaar.

De als eerste opgepakte voetballer wordt verdacht van mishandeling en medeplichtigheid aan een verkrachting. Volgens een woordvoerder van de Premier League-club is de zaak nu in handen van de politie. "Om die reden zal de club op dit moment geen verder commentaar geven." De politie heeft laten weten dat de spelers op borgtocht vrij zijn gelaten.

Eerdere incidenten Premier League-spelers

De laatste jaren komen er vaker Premier League-spelers in het nieuws vanwege mogelijke betrokkenheid bij een verkrachtingszaak. Mason Greenwood werd in 2022 door Manchester United geschorst nadat hij werd gearresteerd vanwege onder meer poging tot verkrachting van zijn vriendin. Die aanklacht werd later ingetrokken. Hij speelt nu op huurbasis bij Getafe.

Benjamin Mendy werd door meerdere vrouwen beschuldigd van verkrachting toen hij in loondienst van Manchester City was. Na twee processen werd de verdediger vrijgesproken. De nu 29-jarige Mendy speelt bij het Franse Lorient. Na zijn vrijspraak nam onder meer Memphis Depay het voor de Fransman op.

"We kunnen niet accepteren dat dit ons als atleten overkomt", liet de aanvaller van Oranje op Instagram weten. "Wie gaat er voor ons opkomen in tijden van nood, als de schade al is aangericht? Kijk hier niet van weg mensen!" Depay sprak Mendy via Facetime toen de verdediger achter de tralies zat. "Ik zag geen kwaad in de man."

