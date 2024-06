Dit is waarom het doelpunt van Xavi Simons tegen Frankrijk werd afgekeurd

Het was groot feest bij het Nederlands elftal toen Xavi Simons de 1-0 leek te maken op het EK tegen Frankrijk. De Engelse grensrechter gooide echter roet in het eten door de vlag de lucht in te steken voor buitenspel. Scheidsrechter Anthony Taylor had minutenlang contact met de VAR en besloot dat het doelpunt inderdaad niet telde. Maar waarom werd het doelpunt van Simons afgekeurd?

Na een redding van Memphis Depay kwam de bal via de Franse doelman Mike Maignan voor de voeten van Simons, die zich geen moment bedacht een doeltreffend uithaalde. Het feest barstte op de tribune al los, maar toch werd de goal nog afgekeurd vanwege buitenspel. Dat had alles te maken met Denzel Dumfries, die de bal helemaal niet raakte. Hoe kan hij dan toch buitenspel staan?

Hinderlijk buitenspel

De goal van Simons werd afgekeurd doordat Dumfries in de buurt van Maignan buitenspel stond. De Engelse arbitrage oordeelde dat de Franse doelman niet kon duiken door de aanwezigheid van Dumfries, die dus 'hinderlijk buitenspel' stond. Dat is volgens regel 11.2 uit het spelregelboek van de IFAB, het onafhankelijke orgaan dat over de spelregels gaat.

Volgens die regel staat een speler namelijk buitenspel als hij tussen de laatste verdediger en de keeper staat op het moment dat een teamgenoot de bal naar hem toespeelt. Dumfries raakte de bal dus niet, maar toch stond hij buitenspel volgens het spelregelboek: 'Een speler die buitenspel staat op het moment dat een teamgenoot de bal raakt, wordt bestraft als hij een tegenstander hindert om de bal te kunnen spelen.' De scheidsrechter en grensrechter zagen dat Maignan niet kon duiken door de aanwezigheid van Dumfries en keurden de goal dus af.

