Nederlands elftal 'beroofd van overwinning' tegen Frankrijk: 'Dit is een vreselijke beslissing'

In binnen- en buitenland is er verbazing alom over de afgekeurde goal van Xavi Simons. Denzel Dumfries zou hinderlijk buitenspel staan, maar (oud) scheidsrechters Mario van der Ende en Danny Koevermans vinden het een zeer discutabele beslissing van Anthony Taylor.

Oud-prof Koevermans, tegenwoordig arbiter, heeft met een objectieve blik naar de beslissing van Taylor gekeken. "Dit is een vreselijke beslissing. Het is gewoon een geldige goal. We worden hier gewoon beroofd van een goal", zei Koevermans in gesprek met Sportnieuws.nl.

Onbegrip bij Koevermans

Waar voor Koevermans met name zijn onbegrip zit, is bij het feit dat de keeper geen schijn van kans had om de bal te stoppen. "Die bal was zó hard dat de keeper niet eens door had dat de bal langs hem heen ging. Die keeper steekt uit wanhoop zijn hand in de lucht. Maar volgens één van de zoveel regels zal het vast wel weer kloppen."

Onbegrijpelijke beslissing van VAR

Oud-arbiter Mario van der Ende vindt het ook een zeer discutabele beslissing. "Voor mijn gevoel blokkeerde Dumfries niet het zicht van de keeper, maar het blijft een kwestie van interpreteren. Maar wat ik vooral niet snap is dat de scheidsrechter niet naar het scherm wordt geroepen."

Van der Ende is van mening dat scheidsrechter Anthony Taylor hoe dan ook naar het VAR-scherm geroepen had moeten worden. "Daar erger ik me dit toernooi al vaker aan. Het is heel vreemd en onbegrijpelijk dat scheidsrechters bij zulke discutabele beslissingen, als eindverantwoordelijke, niet zelf gaan kijken. Ik had altijd de scheidsrechter naar het scherm geroepen."

Statement vanuit scheidsrechterbond

Van der Ende ziet maar één oplossing voor de UEFA. "Ze moeten nu met een statement gaan komen of Taylor nu wel of niet juist gehandeld heeft. Als ze dat niet doen, blijft dit maar doorsudderen", zegt de oud-scheids, die Koeman wel begreep in het feit dat het te lang duurde. "Maar het gaat om de zuiverheid."

