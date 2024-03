Video | Antony furieus op Erik ten Hag ondanks cruciaal doelpunt

Antony was zondagmiddag enorm belangrijk voor Manchester United. De Braziliaan zorgde als invaller voor de gelijkmaker op Old Trafford, maar was toch niet te spreken over trainer Erik ten Hag. Teamgenoot Marcus Rashford moest hem zelfs weghouden van de groep.

In een prachtig duel was oud-Ajacied Antony verantwoordelijk voor de 2-2 in de 87e minuut. Daardoor ging het spektakel tussen Manchester United en Liverpool nog een halfuur langer door.

Antony des duivels

In de verlenging kwam Liverpool echter weer op voorsprong, waardoor United moest forceren. In de rust van de verlenging ging de ploeg van Ten Hag alles of niks spelen. Zo moest aanvoerder Bruno Fernandes, normaal gesproken aanvallende middenvelder, nu centraal achterin gaan spelen. Antony werd de linksback van dienst, maar was daar allesbehalve blij mee. Op beelden is te zien dat Rashford de Braziliaan tot kalmte probeert te manen, terwijl Antony zelf druk bezig is met gebaren maken naar Ten Hag.

Nah, this video is too funny.



Antony couldn't believe Ten Hag asked him to play left-back.



Bro lost his head and Rashford told him to just get on with it. 😭😭😄pic.twitter.com/YkzJDtK5d5 — UF (@UtdFaithfuls) March 18, 2024

Winst voor Ten Hag

Toch was het Ten Hag die als laatst lachte. De trainer zag zijn ploeg in de tweede helft van de verlenging via Rashford en Amad Diallo twee keer scoren. Hierdoor won United met 4-3 van Liverpool en gaat het door naar de halve finale van de FA Cup. Daarin is Coventry City de tegenstander. De andere halve finale gaat tussen Manchester City en Chelsea.