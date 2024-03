Xavi lovend over zeventienjarige Man van de Wedstrijd: 'Kalm, maar brutaal'

FC Barcelona bereikte dinsdagavond onder leiding van Xavi de kwartfinales van de Champions League. De coach is erg trots op zijn ploeg, met name op de zeventienjarige Pau Cubarsí. De centrale verdediger blonk uit in de wedstrijd tegen Napoli.

Barcelona won dinsdagavond met 3-1 van Napoli. Het is de eerste keer in vier jaar dat de Catalanen de kwartfinales van de Champions League halen, en dat terwijl Xavi met zijn team een moeizaam seizoen kent. Napoli kon met steraanvallers Victor Osimhen en Kvicha Kvaratskhelia niet door de verdediging van Barcelona heen komen. De 17-jarige Pau Cubarsi stond in het hart van de defensie en speelde een geweldige wedstrijd. Andreas Christensen was door de afwezigheid van de geblesseerde Frenkie de Jong naar het middenveld geschoven.

Xavi is trots, laat hij weten na afloop van de wedstrijd. Na de moeizame start van het seizoen is de opluchting groot bij de trainer. "De ploeg heeft al zijn energie in deze wedstrijd gestoken. Op veel momenten hadden we de controle. Ik zei toch dat de spelers stappen gingen zetten na de aankondiging dat ik ga stoppen?"

Xavi liet in januari weten na dit seizoen te vertrekken bij Barcelona. "Niemand geloofde me. Ze dachten dat ik de controle over de kleedkamer zou verliezen. We hebben veel kritiek gekregen, maar dit team heeft laten zien mee te kunnen doen in Europa. We zitten in de kwartfinale. Voor het eerst in vier jaar."

Pau Cubarsí

Cubarsí werd door UEFA uitgeroepen tot Man van de Wedstrijd. Xavi sprak lovend over het jonge talent. "Cubarsí wordt nergens nerveus van. Hij is heel kalm, maar brutaal aan de bal. Het is fantastisch om hem te zien spelen."

Zelf is de Spanjaard ook erg blij met zijn aandeel in de wedstrijd. "Dit is een van de mooiste dagen uit mijn leven. Ik ben heel blij met deze wedstrijd. Ik houd ervan om te voetballen van achteruit, dat heb ik heel mijn leven gedaan. Ik geef altijd 100 procent in elk duel."