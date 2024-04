Bondscoach Nederlandse zaalvoetballers kent geen twijfel over deelname WK: 'Dat weet ik 100% zeker'

Zaterdag nemen de Nederlandse zaalvoetballers het op tegen Finland in de play-offs voor kwalificatie voor het WK. In een volle sporthal in Almere gaan de heren van bondscoach Miguel Andrés Moreno alles op alles zetten om een goede uitgangspositie neer te zetten voor de return. De bondscoach heeft er alle vertrouwen in: "Ik weet 100% zeker dat we het halen."

Nederland kan geschiedenis gaan schrijven in het futsal. Voor het eerst sinds 2000 kan het Nederlands zaalvoetbalteam zich plaatsen voor het WK in Oezbekistan. Daarvoor moet in een tweeluik afgerekend worden met Finland, dat ruim twintig plekken hoger staat dan Nederland. De bondscoach, Miguel Andrés Moreno, kan niet wachten. "Ik ben super gemotiveerd voor deze mooie kans", zei hij tegen Sportnieuws.nl.

Hij schoof aan net na de open training van de zaalvoetballers, die zaterdag in een uitverkochte sporthal in Almere de eerste wedstrijd tegen Finland gaan spelen. Als het aan Moreno ligt dan wordt er niet meer gespeeld. Hij weet de uitslag al. Op de vraag of hij denkt dat Nederland het WK kan halen, antwoordde hij: "Of ik dat denk? Nee, dat weet ik 100% zeker."

Dit moet Nederlands zaalvoetbalteam doen om WK futsal te bereiken, voor eerst sinds 2000 Mag Oranje futsal naar het WK futsal in Oezbekistan? Na het tweeluik tussen de Nederlandse zaalvoetballers en die van Finland weten we of Nederland voor het eerst sinds 2000 present is op het wereldkampioenschap.

Historie schrijven

De bondscoach is er van overtuigd dat zijn groep veel kan bereiken. Hij vindt het een heel speciale groep. "Ik zie deze jongens elke dag trainen en hoe ze zich gedragen. Ze leggen zoveel energie in de voorbereiding ondanks de moeilijkheden waar ze mee te maken hebben", legt hij uit.

De spelers hebben met veel te maken: "Ze doen dit naast hun werk, zorgen voor de familie en ook de ramadan brak aan, waar veel niet mochten eten en drinken. Ze verdienen het in ieder geval", besluit Moreno.

© Getty Images

Kwaliteit zaalvoetbal in Nederland

De bondscoach van Nederland hoopt dat er de komende jaren stappen gezet gaan worden in het zaalvoetbal, want zoals hijzelf al aan gaf: dat niveau moet hoger. "We moeten een niveautje hoger spelen, ze zijn dit niveau niet gewend in de Nederlandse competitie. Andere competities zijn veel verder ontwikkeld dan hier, jongens trainen hier soms maar één of twee keer per week. Dat is echt een groot verschil."

De tijd er in steken, dat is wat hij graag zou willen zien. Zodat Nederland nóg beter kan worden, want de talentjes zijn er al wel. Daarom staat Nederland ook waar het nu staat. "Alleen is er veel talent niet tot uiting gekomen in de afgelopen jaren omdat zaalvoetbal niet serieus werd genomen. Er moet een sterkere competitie komen, met spelers en coaches die ‘dedicated’ zijn en alles geven voor zaalvoetbal."

Heel goede groep

Aan vertrouwen is er geen gebrek bij de bondscoach, hij vindt zijn team erg hecht en heeft respect voor hoe zij naar elkaar zijn. "Dit team is speciaal omdat het met veel verschillende mensen is opgebouwd. Iedereen matcht erg goed, ze respecteren elkaar", legt hij uit.

De loftrompet was nog niet klaar met spelen, Moreno besloot: "Iedereen weet dat de kracht van dit team zit in het samenwerken en dat ze het altijd samen moeten doen. Ze werken hard, niet voor zichzelf maar voor het team. Dat is waarom het team zo sterk is."

Dagdromen

Als het aan Moreno ligt, begint dat WK erg snel mét Nederland erbij dus. Hij kan er niks aan doen, maar het gebeurt toch: soms dagdroomt hij al over het WK. "Ik wil het niet, maar je doet er niks aan. Het komt vanzelf in mijn hoofd op. Het zou gewoon geweldig zijn voor Nederland, maar het is nu al een groot succes als je ziet waar we zijn gekomen."