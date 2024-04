Zomeraankoop Ajax lijkt aan laatste weken bezig: 'Ga er vanuit dat hij volgend jaar weg is uit Amsterdam'

Borna Sosa lijkt aan zijn laatste maanden bij Ajax bezigt. Althans dat denkt Johan Inan, Ajax-watcher van het Algemeen Dagblad. Sosa heeft de Ajax-leiding nog niet kunnen overtuigen in zijn eerste jaar.

Borna Sosa kwam afgelopen zomer over van VfB Stuttgart, maar de Kroaat heeft nog geen onuitwisbare indruk achter gelaten. "Ik ga er vanuit dat hij volgend jaar geen speler van Ajax meer is", vertelt Inan in de Voetbalpodcast van het AD. "Stel dat hij nog de illusie heeft dat hij speler van Ajax kan blijven, dan moet hij z'n stinkende best doen, toch? Dan moet hij de clubleiding in de komende weken met een assist of vijf, zes ervan zien te overtuigen dat ze met hem doorwillen."

Europees voetbal

Toch hoopt Inan niet dat Sosa al denkt aan volgend seizoen, want de Kroaat moet Ajax nog wel helpen in de strijd om Europees voetbal. "Hij moet ook zijn stinkende best doen om met Ajax Europa in te kunnen. Als hij niet verder gaat bij Ajax, heeft hij er nog baat bij om zich in de kijker te spreken bij de nodige clubs."

Statistieken

Sosa speelde dit seizoen al wel een hoop wedstrijden bij Ajax, maar erg productief was de verdediger nog niet. In zijn tijd bij Stuttgart stond de Kroaat bekend om zijn vele assists en rushes langs de linkerkant. Bij Ajax staat Sosa op vijf assists in 25 officiële wedstrijden. Ajax betaalde afgelopen zomer acht miljoen euro voor de verdediger.