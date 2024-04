De Telegraaf confronteert Sven Mislintat bij zijn huis: 'Jouw collega gaf mij overal de schuld van'

Sven Mislintat heeft in Dortmund een confrontatie gehad met verslaggevers van De Telegraaf. De krant besloot de Duitse technisch directeur bij zijn huis op te zoeken om uitleg te krijgen over zijn vertrek bij Ajax in september. Daar was Mislintat totaal niet van gediend.

De Telegraaf probeerde meermaals een interview te regelen met Mislintat, maar dat kwam er volgens het medium niet van. Voor verslaggever Jeroen Holtrop was het reden genoeg om naar het huis van Mislintat af te reizen. De verslaggever hoopte er achter te komen of Mislintat spijt heeft van zijn aankopen die hij deed in zijn korte periode bij Ajax. Mislintat gaf meer dan 100 miljoen uit aan spelers, die voor het grootste deel geen indruk maakten.

De Duitser moest na de rampzalige start van het seizoen net als trainer Maurice Steijn snel vertrekken bij de club. Mislintat werd na de Klassieker tegen Feyenoord op 24 september ontslagen. Er werd zelfs een onderzoek ingesteld naar het handelen van Mislintat, maar dat KPMG-rapport pleitte hem grotendeels vrij, al kreeg hij ook de nodige kritiek.

De Duitser werd dus door De Telegraaf opgezocht bij zijn woning, maar daar was Mislintat niet van gediend. "Dit is privé. Het is heel irritant wat jullie doen", zo begint Mislintat het gesprek als de journalisten aan komen lopen. Antwoorden krijgt De Telegraaf nauwelijks. "Ik hoef geen antwoord te geven. KPMG gaf de antwoorden. Ik ben niet geïnteresseerd in een interview, waarom zou ik?"

Mislintat haalt uit naar journalist

Holtrop probeert Mislintat er van te overtuigen om toch een interview te geven, omdat hij daarmee misschien zijn reputatie kan herstellen. "Er is niks mis met mijn eigen reputatie", vindt Mislintat, om vervolgens een sneer uit te delen naar De Telegraaf. "De enige die mijn reputatie kapot heeft gemaakt, is één van jouw collega's." Daarmee lijkt Mislintat te doelen op een van de voetbalverslaggevers van het medium.

Later in het gesprek haakt hij daar nog een keer op in. "Wat jouw collega vanaf dag één heeft gedaan is mij de hele tijd irriteren, mij overal de schuld van geven. Jouw krant heeft een dief in de nacht van mij gemaakt."

Mislintat kijkt nog naar Ajax

Uiteindelijk krijgt de journalist toch nog iets los bij de Duitser. Zo geeft hij aan dat hij bijvoorbeeld wel naar de wedstrijd Feyenoord - Ajax heeft gekeken. Dat duel eindigde in 6-0 en was het zoveelste dieptepunt voor de Amsterdammers dit seizoen. Mislintat zegt niet verantwoordelijk te zijn voor de crisis bij Ajax. "Hij speelt niet eens met spelers die ik heb gekocht. Het is niet meer mijn werk sinds september."

De technisch directeur, die in de belangstelling staat van Borussia Dortmund, verwacht dat een aantal van zijn aankopen later nog succesvol worden. "Ik denk dat drie of vier spelers het al hebben laten zien." Als de journalist vraagt om welke spelers het gaat, reageert Mislintat gepikeerd: 'Pff, kom op." Overigens denkt Mislintat dat het rampseizoen bij Ajax lang niet alleen door de spelers komt. "Jij denkt echt dat de spelers het probleem zijn. Dat zegt alles. Succes daarmee." Daarmee eindigt het gesprek.

Kritiek op onderzoek

Overigens is er op het onderzoek van KPMG ook veel kritiek. Gerben Everts, de directeur van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), geeft in Het Parool de Amsterdammers een veeg uit de pan: "Het is broddelwerk van de bovenste plank. Wat hier wordt gepresenteerd is echt ongekend. Dieper kun je niet zinken."Ajax wil het volledige onderzoek niet vrijgeven en levert enkel de eigen conclusies van het onderzoek. Dat is niet hoe het hoort te gaan volgens Everts. De ophef over het onderzoek is het zoveelste hoofdstuk in het rampseizoen van Ajax. Lees hier onze reconstructie van het bizarre Ajax-jaar.