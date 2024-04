Geen hartproblemen vastgesteld bij Frida Maanum, die tegen Chelsea in elkaar zakte

Arsenal Vrouwen heeft bevestigd dat het goed gaat met Frida Maanum, die tijdens het duel met Chelsea in elkaar zakte. Ze werd per brancard en met zuurstofmasker afgevoerd. Na verschillende onderzoeken zijn geen hartproblemen vastgesteld.

Volgens cardiologen waren er 'geen duidelijke hartoorzaken' voor het voorval afgelopen zondag. De Noorse middenvelder mag de training daarom hervatten. Ze blijft voorlopig wel individueel trainen met een hartmonitor zodat haar gezondheid in de gaten kan worden gehouden. Pas na een week zullen de clubartsen overwegen om haar weer mee te laten doen met de groepstraining.

Medical update on Frida Maanum ❤️ — Arsenal Women (@ArsenalWFC) April 4, 2024

Hoewel Arsenal diezelfde avond nog liet weten dat haar situatie stabiel was, was het voor haar teamgenoten behoorlijk schrikken. Oranje Leeuwin Victoria Pelova was ondanks het voorval nog wel in staat om de 1-0 overwinning op Chelsea in de League Cup-finale te vieren, liet ze weten aan Sportnieuws.nl.

"Het gaat goed met haar, we hebben met haar gesproken. Het was heel erg schrikken, maar alles is goed gegaan dus dat is fijn", vertelde Pelova maandag. "In het moment vertelden ze eigenlijk al wat er aan de hand was, dan word je al gewoon wat rustiger. Dus we hebben na de wedstrijd wel een goed feestje gehad, want we wisten dat het goed met haar gaat."

Oranje Leeuwin Victoria Pelova over in elkaar zakken teamgenoot: 'Het was erg schrikken' Het was even schrikken voor Victoria Pelova op zondag. De Oranje Leeuwin zag haar teamgenote Frida Maanum in elkaar zakken in de finale van de League Cup, die met 1-0 werd gewonnen door Arsenal. Pelova won de beker en meldde zich een dag later bij Oranje. Daar sprak ze met Sportnieuws.nl over de situatie van Maanum, het leven in Londen en Vivianne Miedema.

Maanum zal langer bij Arsenal blijven trainen vanwege de situatie en mist daarom de EK kwalificaties met het Noorse nationale elftal. Ze zal haar ploeggenoot Pelova dus ook niet treffen in het duel met Nederland. Volgende week dinsdag vindt de wedstrijd van de Oranje Leeuwinnen tegen Noorwegen plaats.