Nederlandse waterpolosters op Olympische Spelen tegen 'angstgegner' Hongarije

De Olympische Spelen in Parijs zijn nog zes maanden weg, maar de loting voor de waterpolosters is al geweest. De Nederlandse vrouwen hebben zich geplaatst, maar zitten in Groep A met sowieso een angstgegner.

Nederland verloor op het afgelopen WK waterpolo van Hongarije in de kwartfinale. Op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio speelde Nederland ook al tegen Hongarije en verloor het ook in de kwartfinale. Dat land pakte vervolgens brons. Op het WK verloor Hongarije de finale van de Verenigde Staten, die in de andere poule zit op de Spelen.

Vier van de vijf naar de kwartfinales

Van de vijf landen in de groep, gaan er vier door naar de kwartfinales. Dat zou de Nederlandse vrouwen moeten kunnen lukken. Nederland zit bijvoorbeeld ook bij Australië in de poule en daar won het op afgelopen WK de plaatsingswedstrijd om plek vijf al van. Ook van groepsgenoot China wonnen de Nederlandse vrouwen al afgelopen WK.

Loting waterpolo Olympische Spelen