Merijn Zeeman blikt terug op spannend moment in trilogie Jumbo-Visma: 'Uiteindelijk viel bij Primoz het kwartje'

Jumbo-Visma, tegenwoordig Visma - Lease a Bike, kende een historisch 2023, door alle grote rondes te winnen. Achter de schermen werd vrijwel alles gefilmd voor de docuserie 'All-In: The Trilogy'. Deze gaat 16 maart in première op Prime Video. Sportief directeur Merijn Zeeman was donderdag te gast bij Humberto en praatte over het succes.

In 2023 won Primoz Roglic de Giro d'Italia, Jonas Vingegaard de Tour de France en Sepp Kuss de Vuelta a España. Iets dat een jaar daarvoor al op papier werd gezet als doelstelling door de leiding van het team. "Toen het er stond, was het even schrikken om ze alledrie te zien", sprak Zeeman bij de talkshow.

Dat proces werd een jaar eerder al in gang gezet, toen Jumbo de Ronde van Frankrijk en Ronde van Spanje won. "Daarna plande we stap voor stap wat onze doelen voor 2023 waren. Dat was gebaseerd op de kwaliteiten van de renners, van de staf, de data-analyses en de mogelijkheden die er zijn. Goed beargumenteerd kwamen we tot deze doelstelling."

Het drietal in de laatste etappe van de Vuelta met een speciaal trilogie-shirt. © Getty Images

Overtuigen

Op trainingskamp in december 2022 werd de spelersgroep ingelicht over de ambitieuze plannen. Ze raakten 'geïnspireerd' volgens Zeeman, sommigen verklaarden de leiding voor gek. "Het was een enorm hoge lat, maar toch mooi dat het is gelukt", aldus de sportief directeur. Maakt het Jumbo-Visma ook de beste ploeg ooit? "Deze prestatie is nog nooit eerder gepresteerd, maar of je daadwerkelijk in de harten van de fans zit, is iets anders. Dat is iets wat we heel graag willen en de komende jaren nog heel hard aan blijven werken."

Spanning in Vuelta

In de Vuelta, de laatste grote ronde, kwam alles samen. Kuss, normaal gesproken knecht van Vingegaard en Roglic, bleek de beste, al was het achter de schermen soms lastig om het teambelang voor het persoonlijke belang te houden. "Dat was zeker een uitdaging, leverde veel grijze haren op", grapte Zeeman.

"Een scenario dat we niet hadden voorzien. Het was wel onderdeel van het plan dat Sepp tijd zou pakken en andere ploegen aan het werk zou zetten, alleen hij bleek nog veel beter dan we hadden gedacht. De concurrentie beet zich op hem stuk", blikt de sportief directeur terug. Dus bleven de grote drie van Jumbo-Visma over. Het was de vraag hoe kopmannen Vingegaard en Roglic zouden reageren op de situatie.

Jumbo zette het team op de eerste plaats, want: "Anders zou het uit de hand zijn gelopen." Er kwam een gesprek tussen het drietal, waar de camera's voor de docuserie niet bij mochten zijn. Roglic bleek het lastigst te overtuigen. Zeeman: "Uiteindelijk viel het kwartje bij Primoz en realiseerde hij zich dat deze man het verdiende om te winnen."

Hoogtepunt

De trilogie was voor Zeeman 'by far' het hoogtepunt van zijn carrière. "Toen wij met dit team begonnen, bungelden we onderaan in de World Tour. Nooit gedacht dat in 2023 drie grote rondes in een jaar zouden winnen. Surrealistisch."