'De dingen die ik zag waren niet lekker': paniek groot bij Visma-renners na valpartij Jonas Vingegaard

De valpartij van Jonas Vingegaard tijdens de vierde etappe van de Ronde van Baskenland is niet in de koude kleren gaan zitten bij zijn ploeggenoten. Beelden en reacties laten een flinke paniek zien.

De eerste seconden na de crash zien we ploeggenoten van Vingegaard bij Visma | Lease a Bike naar de plek des onheils snellen. Diverse renners, zoals Steven Kruijswijk en Milan Vader, bekommerden zich meteen om de slachtoffers. Zij weten hoe het voelt, want kenden zelf ook al diverse ernstige valpartijen.

'Niet lekker'

Maar wat ze zagen, was niet voor de poes. Vader had het er moeilijk mee, zei hij na afloop aan de finish. “Ik had het er wel echt even moeilijk mee", tekende Het Laatste Nieuws op uit de mond van de Visma-renner. "De dingen die ik zag waren niet lekker. Ik dacht maar aan één ding: mij omdraaien om te kijken hoe het met Jonas ging. Ik ben blij dat hij inmiddels bij bewustzijn is.”

'Dat is altijd héél zwaar om te zien'

Ook Sepp Kuss, een trouwe knecht van Vingegaard, zag zijn kopman liggen. "Toen ik er voorbij reed, zag ik al verschillende renners en ploegmaats liggen. Dat is altijd héél zwaar om te zien. Het is wel al positief dat Jonas bij bewustzijn is."

Kruijswijks acties

Kruijswijk reageerde nog niet na de etappe, maar zijn acties spraken vooral boekdelen. Hij probeerde niet alleen Vingegaard te helpen, maar checkte ook meteen renners van andere ploegen die er slecht bij lagen in en om de greppel. De meeste van hen konden op eigen kracht opstaan en in de ploegwagens naar het ziekenhuis of de medische checks. Vingegaard en Jay Vine van UAE moesten per ambulance afgevoerd worden.

'Probeer niet te kijken'

Een van de renners die de valpartij ook meemaakte, maar snel weer op kon staan, was Quinten Hermans. Hij probeerde niet te veel om zich heen te kijken toen hij weer terug op zijn fiets klom. "Er zijn mensen van de ambulance die hun werk moeten doen op dat moment, ik probeer er niet te hard naar te kijken. Ik heb al genoeg valpartijen gezien, dat is nooit fijn om te zien.”

Schuld van de renners

Overigens geeft Hermans niet het parcours of de veiligheid in die bocht de schuld. De Belg vindt dat deze valpartij door de renners zelf werd gecreëerd. "Ik denk dat de renners de bocht wat verkeerd hebben ingeschat. Er lagen veel hobbels in die bocht en volgens mij durfden ze daarom niet remmen. Zo was het remmoment weg en was de bocht scherper dan gedacht. Daardoor verloor de tweede renner al zijn lijn. Ik kan niet zeggen dat het een gevaarlijk parcours of een gevaarlijke bocht was, ik denk dat we zelf de limieten te hard opzoeken.”