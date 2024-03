'De koning van de Ronde': Belgische media lyrisch over Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel won zondagmiddag met overmacht de Ronde van Vlaanderen. Na de koers waren de Belgische media lyrisch over het optreden van de Nederlandse wielrenner.

Een strijd met de Belgische favoriet Wout van Aert bleef uit, nadat hij zich eerder al met een blessure moest afmelden. Misschien was het eigenlijk vooraf al duidelijk wie er ging winnen. Of in ieder geval: wie er de grote favoriet was. Het Nieuwsblad schreef: "Mathieu van der Poel kwam, zag en overwon."

Het Nieuwsblad was ook het medium dat schreef dat Van der Poel 'de koning van de Ronde van Vlaanderen is', nadat hij de koers zondag voor de derde keer won. "De Nederlandse wereldvedette van Alpecin-Deceuninck maakte niet alleen zijn statuut waar, de absolute topfavoriet hield een demonstratie van de Koppenberg tot Oudenaarde en won zijn derde Ronde."

Prijzengeld Ronde van Vlaanderen | Dit bedrag wint Mathieu van der Poel dankzij zege in wielerklassieker Na 270 kilometer, met liefst 17 (kasseien)klimmen, won Mathieu van der Poel zondag de Ronde van Vlaanderen. De Nederlandse renner van Alpecin-Deceuninck kwam solo over de streep en liet de concurrentie ver achter zich. Dit is het prijzengeld wat Van der Poel verdient dankzij de zege van de Ronde van Vlaanderen 2024.

Het Laatste Nieuws was op de eigen website iets minder uitbundig. "Met overmacht", kopte dat medium. De 29-jarige Van der Poel is nu mederecordhouder qua aantal zeges. HLN schrijft: "Van der Poel schaart zich in een lijstje met Achiel Buysse, Eric Leman, Johan Museeuw, Tom Boonen, Fiorenzo Magni en Fabian Cancellara.

De Standaard noemt Van der Poel 'oppermachtig'. "Er stond andermaal geen maat op Van der Poel. De Nederlander reed op de Koppenberg, op zo’n 45 kilometer van de aankomst, iedereen uit het wiel en keek nooit meer om." In een analyse van het medium wordt Van der Poel 'steeds meer de Meneer van de Ronde van Vlaanderen' genoemd.