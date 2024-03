Mathieu van der Poel laat concurrentie ver achter zich en is recordhouder in Ronde van Vlaanderen

Mathieu van der Poel heeft met groot machtsvertoon voor de derde keer de Ronde van Vlaanderen gewonnen. De Nederlander plaatste op 55 kilometer van de finish zijn aanval en soleerde zo overtuigend naar de zege in Vlaanderens Mooiste.

Het begin van de ronde werd ontsierd door valpartijen. Naast de Nederlandse sprinter moesten andere toprenners als Stefan Küng, Ben Swift, Nico Denz en Floris de Tier het ook ontgelden. Op 128 kilometer van de finish kwam het peloton in botsing met een vrouwelijke fan. De dame in kwestie ging zelf ook tegen het asfalt en leek vrij ernstig gewond. Het peloton kon verder door, maar een flink aantal renners moest opgelapt worden.

Waarschuwing

De organisatie van de Ronde van Vlaanderen had supporters die kwamen kijken bij het evenement nog wel gewaarschuwd. "De openbare weg is tussen de rode en de groene vlag uitsluitend voor de renners. Ga niet op de weg staan, steek de weg niet over en ga ook niet op verhoogde middenbermen staan."

Video | België nu maar fan van Mathieu van der Poel bij Ronde van Vlaanderen: 'Nog altijd liever Van Aert' Mathieu van der Poel is de topfavoriet voor het winnen zondag van de Ronde van Vlaanderen, zeker bij afwezigheid van de Belg Wout van Aert. Sportnieuws.nl vroeg de Vlamingen wie zij vandaag supporteren.

Masterclass

Op 55 kilometer van de finish was het tijd voor Van der Poel om aan te zetten. De Nederlander reed weg bij Oier Lazkano en ging alleen af op de eindmeet. Met waar machtsvertoon knalde hij over de kasseien en trok hij een lange neus naar de fans. Een aantal supporters begonnen met boe-geroep en sommigen gooiden zelfs bekers met bier richting de toprenner van Alpecin-Deceuninck. Voor de concurrentie was er geen beginnen meer aan en Van der Poel pakte de zege. Luca Mozzato werd op anderhalve minuut tweede, voor Nils Politt.

'Ik ben kapot, één van mijn zwaarste koersen ooit': Mathieu van der Poel kan niet meer na zege in Ronde van Vlaanderen Mathieu van der Poel zat helemaal kapot na zijn zege in de Ronde van Vlaanderen zondagmiddag. De Nederlandse renner kon nauwelijks praten over zijn solo-aankomst. "Ik ben kapot", kon hij uitbrengen.

Record

Voor Van der Poel was het de derde keer dat hij de beste was in de Ronde van Vlaanderen. De Nederlander gaf van tevoren al aan dat deze ronde de rit was die hij het liefst wilde winnen dit seizoen. De wereldkampioen won de rit voor het eerst in 2020, was daarna de beste in 2022 en is in 2024 weer de winnaar.

Er is geen enkele renner die de Ronde meer dan drie keer won. Van der Poel deelt het record nu met onder meer Johan Museeuw, Tom Boonen en Fabian Cancellara. De Nederlander is de enige actieve renner met drie zeges.