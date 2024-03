Demi Vollering houdt kaken stijf op elkaar over vertrek: 'Dat het gecommuniceerd is, hebben we gezien'

SD Worx-Protime maakte dinsdag bekend dat Demi Vollering aan het einde van het seizoen zal vertrekken bij de ploeg. Vollering zegt een dag later héél weinig over het nieuws.

De wielrenster lijkt zelf ook verrast te zijn door de boodschap van haar ploeg, waar ze nog tot het einde van het seizoen voor rijdt. Tegen de NOS zegt Vollering: "Dat het gecommuniceerd is, hebben we gezien." Zelf zegt ze er niet op in te kunnen gaan.

Volgens de manager van SD Worx, Erwin Janssen, ging het mis bij de contractonderhandelingen. Hij geeft meermaals aan dat de bedragen niet misselijk waren. Zo zegt Janssen dat het voorstel voor Vollering 'het grootste contract ooit in het vrouwenpeloton' had kunnen worden. De wielrenster en haar management zouden niet op tijd hebben gereageerd op het voorstel.

Vollering zou volgens geruchten eerder een voorstel van UAE Team ADQ hebben gekregen van liefst één miljoen euro per jaar.

Lotte Kopecky

Vollering rijdt bij SD Worx met Lotte Kopecky. Volgens Janssen hebben zij momenteel de beste contracten van het peloton. Onlangs werd het contract van Kopecky wél verlengd. Janssen wil benadrukken dat het team geen keuze hoefde te maken tussen de twee kopstukken.

"Met het management van Lotte is het snel gegaan en zijn we eruit gekomen. Met Demi is dat helaas niet gelukt. We hebben naar onze mogelijkheden, en die zijn serieus, een fantastisch voorstel gedaan. Maar dat wil niet zeggen dat dat voldoende of goed genoeg is."

Janssen spreekt over een gesteld ultimatum en dat daarmee eigenlijk de deur dicht is, maar hij zegt ook het idee te hebben dat Vollering nog altijd wil blijven. "Zeg nooit nooit", zo sluit hij af.