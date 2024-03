Demi Vollering vertrekt bij SD Worx - Protime door Lotte Kopecky: 'Kunnen niet twee van dat soort rensters hebben'

Team SD Worx - Protime heeft woensdag bevestigd dat het contract van wielrenster Demi Vollering niet verlengd zal gaan worden. Na de contractverlenging van Lotte Kopecky bij de ploeg is er niet genoeg ruimte om ook Vollering langer aan te ploeg te binden.

Het Nederlandse topteam heeft veel toprensters onder contract staan en er is niet genoeg budget om die allemaal aan boord te houden. De contractverlenging van wereldkampioene Kopecky tot 2028 zorgt ervoor dat SD Worx geen geld meer heeft om Vollering vast te houden. Dat bevestigt ploegleider Danny Stam tegen Global Cycling Network.

"We hebben geprobeerd haar te houden, maar het is zeker dat ze gaat vertrekken", zei Stam tegen het medium. "Je moet keuzes maken en we kunnen niet twee rijders van dat niveau in ons team hebben." Stam kon niets zeggen over naar welke ploeg Vollering dan gaat vertrekken.

Gigantisch bod uit de woestijn

Vollering zou volgens geruchten in februari in de belangstelling staan van Team UAE Emirates. De ploeg, die bij de mannen Tadej Pogacar onder contract heeft staan, zou haar een gigantisch aanbod hebben gedaan. Vollering zou een miljoen per jaar kunnen gaan verdienen.

Successen

Vollering rijdt sinds 2021 voor SD Worx en groeide in die tijd uit tot een van de beste rensters ter wereld. De kroon op het werk was de winst van de Tour de France Femmes vorig jaar. Ook won ze Luik-Bastenaken-Luik, Dwars door Vlaanderen, de Amstel Gold Race, Strade Bianche en de Waalse Pijl.