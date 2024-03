Dwars door Vlaanderen | Op deze zender kijk je live naar de Belgische wielerklassieker

De wielerwereld kijkt uit naar zondag, als de Ronde van Vlaanderen verreden wordt. Het is een van de grootste voorjaarsklassiekers op de kalender. Die wordt altijd voorafgegaan door Dwars door Vlaanderen en die is vandaag.

Woensdag klinkt om 12:15 uur het startschot voor Dwars door Vlaanderen bij de mannen. De vrouwen vertrekken iets later om 14:30 uur. De koers voert langs twaalf hellingen en acht kasseistroken naar de finish in Waregem, waar na 188,6 kilometer een opvolger komt van Christophe Laporte. De Fransman van Visma | Lease a Bike is er zelf niet bij vanwege een blessure.

Welke zender Dwars door Vlaanderen?

De koers wordt op twee zenders uitgezonden. Op Eurosport 1 kun je vanaf 14:15 uur inschakelen om live naar Dwars door Vlaanderen te kunnen kijken. Sporza op het Belgische kanaal is al een kwartiertje eerder (14:00 uur) live. Er doen in totaal dertien Nederlanders mee aan de klassieker. De laatste Nederlander die de koers won, was Mathieu van der Poel in 2022. Hij doet in 2024 niet mee aan Dwars door Vlaanderen.

Nederlanders

Naam Ploeg Rugnummer Tim van Dijke Visma | Lease a Bike 2 Mick van Dijke Visma | Lease a Bike 6 Pepijn Reinderink Soudal Quick-Step 56 Mike Teunissen Intermarché - Wanty 62 Roel van Sintmaartensdijk Intermarché - Wanty 67 David Dekker Arkea - B&B Hotels 103 Danny van Poppel Bora - Hansgrohe 137 Nils Eekhoff DSM - Firmenich PostNL 154 Casper van Uden DSM - Firmenich PostNL 156 Bram Welten DSM - Firmenich PostNL 157 Elmar Reinders Jayco Alula 166 Cees Bol Astana 171 Pascal Eenkhoorn Lotto Dstny 185

Vrouwen

Bij de vrouwen, die 129,9 kilometer rijden, doen er liefst 38 Nederlandse rensters mee. Zij proberen de opvolger te worden van Demi Vollering, die in 2023 won. Ze is zelf ook één van de 38 landgenoten die aan de start verschijnt.