Olav Kooij gaat onderuit in Giro dag voor eerste sprintkans: 'Dat is nooit lekker'

Visma | Lease a Bike zit dit jaar in de hoek waar de klappen vallen. De ploeg was vorig jaar nog uiterst dominant met winst in de Tour de France, de Vuelta a España en de Giro d'Italia. In de Italiaanse ronde zit het ook nog niet echt mee.

Zo ging sprinter Olav Kooij tijdens de tweede etappe onderuit. Ineens lag hij daar samen met Eddie Dunbar, vorig jaar nog zevende in de Giro. Gelukkig kon de Nederlander al snel weer zijn weg vervolgen, maar fijn is anders met maandag de eerste kans voor de sprinters in de Italiaanse koers.

“Het is nooit lekker natuurlijk. Eerst had ik echt wel last van mijn knie, maar op een gegeven moment leek het wel mee te vallen. We gaan zo even kijken wat de schade precies is", vertelde Kooij na afloop aan Eurosport. Tijdens de rit ging de renner al even langs bij de medische wagen.

“Er lag wat gravel. Dat zag ik niet. Toen ging ik onderuit”, zo vertelt Kooij over de ongelukkige valpartij op zo'n 65 kilometer van de finish.

Sprinten

Na twee etappes voor de klimmers en de grote namen is het maandag voor het eerst tijd voor de sprinters om zich te laten zien. Kooij moet voor Visma de ritzeges gaan pakken, maar een valpartij helpt daar natuurlijk niet bij. "Ik heb vandaag gewoon goed uit kunnen rijden. Het is nooit lekker natuurlijk, ook niet voor je herstel. Maar morgen staan we weer met goede moed aan het vertrek.”

Gesink

Voor Visma is het te hopen dat de schade meevalt bij Kooij. De ploeg kende al enorm veel pech dit voorjaar door valpartijen bij onder meer Jonas Vingegaard en Wout van Aert en ook zaterdag was het raak. Robert Gesink kwam ongelukkig ten val en liep daardoor een breuk in zijn hand op. Als eerste uitvaller van deze editie van de Giro moest hij naar huis toe.