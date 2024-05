Jhonatan Narváez verrast Tadej Pogacar in openingsrit Giro d'Italia, Thymen Arensman verliest veel tijd

Jhonatan Narváez heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia verrassend gewonnen. De Ecuadoraan van INEOS-Grenadiers bleef favoriet Tadej Pogacar voor in de sprint in Turijn. Nederlander Thymen Arensman verloor veel tijd.

De Ronde van Italië begon iets na 14:00 uur en de organisatie koos er niet voor om lekker met een vlakke etappe te beginnen. In de heuvelachtige rit ontstond direct een kopgroep van zes renners: Andrea Pietrobon, Filippo Fiorelli, Louis Barré, Nicolas Debeaumarché, Lilian Calmejane en Amaneul Ghebreigzabhier. Zij kregen een gaatje van UAE Team Emirates, de ploeg van Pogacar, maar niet meer dan dat.

De Fransman Calmejane sprokkelde onderweg de meeste bergpunten binnen, dus start hij zondag in de blauwe bergtrui. Op zo'n 10 kilometer van de streep werden de laatste vluchters ingerekend. Maar dat gebeurde door een groepje dat was weggesprongen uit het peloton.

De Italiaan Nicola Conci had de beste benen en ging er alleen vandoor op weg naar de Bivio di San Vito (1,4 km à 9,4%). Die draaide hij op met 45 seconden op de groep Pogacar. Toch was dat gat binnen no time dicht toen de Sloveen op de pedalen stampte op het steile muurtje. Maar Pogacar kreeg niet iedereen eraf, Narváez klampte zich vast aan de favoriet om de ritzege.

In de 3 kilometer naar de streep kwam ook de Duitser Maximilian Schachmann erbij. Het drietal ging dus bepalen wie er met de ritzege vandoor ging. Tadej Pogacar ging te vroeg aan, Schachmann te laat. En de Ecuadoraan Jhonatan Narváez timede perfect en kon dus juichen.

🚴🇮🇹 | Jhonatan Narváez verslaat Pogacar. De Ecuadoriaan die kan sprinten en klimmen mag morgen starten in de roze trui. Verdiende zege. 👏🤩#GirodItalia



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/DHJ1lkR5Mi — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 4, 2024

Thymen Arensman verliest tijd

Toch was er ook slecht nieuws voor INEOS. Met Narváez en Geraint Thomas hadden ze twee renners in de top-tien, maar Arensman kwam op meer dan twee minuten binnen van zijn ploeggenoot. De Nederlander loste op de Colle della Maddalena, al was niet echt duidelijk wat er mankeerde.

