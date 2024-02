Jonas Vingegaard neemt de naam van zijn vrouw aan (en zo vreemd is dat niet)

Antoinette Rijpma-De Jong, Lieke Martens-Van Leer, bij vrouwelijke sporters kom je regelmatig tegen dat ze na hun huwelijk ook de naam van hun man gebruiken. Mannelijke sporters die hun naam veranderen? Dat zie je een stuk minder.

Toch heeft Jonas Vingegaard besloten voortaan officieel door het leven te gaan als Jonas Vingegaard Hansen. En niet meer als Jonas Vingegaard Rasmussen. De Deense winnaar van de laatste twee Tours de France neemt volgens de internationale wielerbond UCI de achternaam van zijn vrouw Trine Marie Hansen over. Iets wat in Scandinavische landen niet ongebruikelijk is.

Vingegaard, kopman van de Nederlandse Visma-Lease a Bike-ploeg, gebruikt voortaan dus de middelste naam als achternaam. Dat doen veel van zijn landgenoten, omdat de achternamen Jensen, Nielsen of Hensen extreem vaak voorkomen in Denemarken. Ze bestaan namelijk uit een voornaam en het woord ‘zoon’. Hensen is dus letterlijk ‘zoon van Hans’.

Michael Rasmussen

Daarbij heeft de naam Rasmussen binnen de wielerwereld een bijsmaak. Michael Rasmussen werd in 2007 door de Rabobank-ploeg in zijn gele trui uit de Tour de France gehaald. De Deen had meerdere keren gelogen over zijn verblijfplaatsen om zo te kunnen ontsnappen aan dopingcontroles.

Vingegaard begint zijn seizoen donderdag in de Spaanse rittenkoers O Gran Camino. “Ik heb vorig jaar enorm genoten van de race", zegt hij vooraf . "Destijds heb ik bij mijn seizoenstart meteen drie ritten en het eindklassement gewonnen. Het is altijd leuk om terug te keren als regerend winnaar. Het doel voor dit jaar moge duidelijk zijn; we gaan proberen mijn titel te verdedigen.”