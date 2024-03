Lorena Wiebes wint Gent-Wevelgem na spannende fotofinish met Elisa Balsamo

Lorena Wiebes heeft Gent-Wevelgem gewonnen bij de vrouwen na een ongekende finish. Na 171 kilometer draaide het uit op een massasprint en daarin kwamen Wiebes en Elisa Balsamo naast elkaar over de streep. De Nederlandse bleek na het bekijken van de fotofinish de sterkste.

De ploegen wilden de hele koers de controle houden en dus werd de kopgroep iedere keer teruggepakt. Uiteindelijk leek het uit te draaien op een massasprint. De Australische Brown wilde daar een stokje voor steken met een aanval op twee kilometer van de streep. Het leek er even op dat ze het ging redden, maar ze werd toch nog ingerekend.

Wereldkampioene Lotte Kopecky reed in dienst van Wiebes het gat dicht en die kwam bijna tegelijk met Balsamo over de streep. Het was een paar minuten onduidelijk wie er had gewonnen, maar na het bestuderen van de beelden en de fotofinish werd duielijk dat Wiebes de winst pakte.

Kopecky komt niet weg

Dat Kopecky haar werk kon doen voor de sprintster in haar ploeg kwam vooral doordat het haar niet gelukt was om weg te blijven. Ze viel tot twee keer toe aan, maar werd beide keren weer ingerekend. Daardoor richtte ze zich op het helpen van Wiebes en dat deed ze dus wel met succes.

Wéér een Nederlandse zege

Gent-Wevelgem werd voor de dertiende keer gehouden bij de vrouwen en het was alweer de zesde keer dat een Nederlandse er met de zege vandoor ging. Marianne Vos was in 2020 de laatste Nederlandse winnares. Ook Kristen Wild (2 keer), Chantal Blaak en Floortje Mackaij wonnen.