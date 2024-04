Wereldkampioene Lotte Kopecky verschijnt ook in Luik-Bastenaken-Luik niet met witte broek

Lotte Kopecky is in Luik-Bastenaken-Luik aan de start verschenen met een zwarte broek. De wereldkampioene droeg een aantal keer een witte broek en kreeg daar flink wat kritiek op, waardoor ze nu dus voor een andere kleur is gegaan.

Bij de klassiekers Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen baarde Kopecky opzien door te rijden in een witte broek. Mathieu van der Poel rijdt zelf ook altijd in een zwarte broek en de wereldkampioene bij de vrouwen droeg tijdens haar laatste races nu ook ineens een zwarte. Tot nu toe pakte de witte broek wisselend uit. In de Ronde van Vlaanderen verloor de wereldkampioene, maar in Parijs maakte ze haar favorietenrol wel waar.

Lotte Kopecky verschijnt ondanks ophef gewoon met witte broek aan start Parijs-Roubaix Lotte Kopecky lijkt zich niets van de buitenwereld aan te trekken. Tijdens de Ronde van Vlaanderen werd haar kledingkeuze breed uitgemeten, maar de wereldkampioene verscheen voor Parijs-Roubaix gewoon in dezelfde outfit.

Kritiek

Onlangs legden Thomas Dekker en Marijn de Vries uit waarom er zo veel kritiek was op de witte broek van Kopecky. "Wielrennen is eigenlijk een katholieke sport. Dus witte sokken en een zwarte broek was vroeger verplicht. Vanuit daar denk ik dat er nog veel sentiment zit. Daardoor heb je het witte- en het zwarte kamp. Persoonlijk ben ik meer van de zwarte broek", vertelde Dekker in de uitzending van Sophie en Jeroen.

Lotte Kopecky: van winnares Parijs-Roubaix, veelbesproken witte broek tot woede en verdriet om overleden broer Alle ogen waren zaterdag gericht op Lotte Kopecky. De Belgische wielrenster was een van de topfavorieten voor de zege tijdens Parijs-Roubaix en klopte Marianne Vos met een uiterste krachtsinspanning. Maar wat weten we eigenlijk van de vrouw die vorig jaar ondanks een vreselijke gebeurtenis de beste wielrenster van de wereld werd?

Omstandigheden

Voor Luik-Bastenaken-Luik zijn de omstandigheden zondag niet best. Het is erg koud en de renners moesten zich goed aankleden om warm te blijven. Luik-Bastenaken-Luik wordt sowieso gezien als een zware koers, maar de kou zal niet meehelpen vandaag. Door de zware rit en de vele bergen lijkt Demi Vollering de favoriet voor de eindzege in de Belgische Ardennen.