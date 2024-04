Magistrale Mathieu van der Poel wint ook Parijs-Roubaix na machtige solo

Een versnelling van een wereldkampioen, gevolgd door een solo van 59 kilometer. Mathieu van der Poel heeft zijn favorietenstatus in Parijs-Roubaix meer dan waargemaakt en met een gouden randje. De Nederlander kwam zondag solo over de streep in de wielerklassieker.

Van der Poel zei na het winnen van de Ronde van Vlaanderen vorig weekend dat het wel even zou duren voor hij van die inspanning hersteld zou zijn. Het duurde 'maar' een week. Na een korte 'vakantie' in Spanje stond hij zondag topfit aan de start in Parijs. Ruim 258 kilometer later juichte hij weer. In zijn wereldkampioenentrui, na een wereldkampioenenperformance. Zijn ploeggenoot Jasper Philipsen werd, net als in 2023, tweede. Met een achterstand van bijna drie minuten op de Nederlander. Mads Pedersen werd derde.

Beruchte chicane

Het was wachten op de beruchte chicane voor de ingang van het Bos van Wallers. Daar kwam de kopgroep, met Van der Poel, Mick van Dijke en Pedersen goed door. Maar toen de renners door het bos waren, reed Pedersen lek. Een grote concurrent van de wereldkampioen viel daarmee terug. Van der Poel en Philipsen reden niet al te hard door.

Alpecin-Deceuninck heerst

Door de onduidelijke situatie konden drie andere renners wegrijden uit de kleine kopgroep met Van der Poel. Het waren Gianni Vermeersch, Stefan Küng en Nils Politt die een halve minuut pakten op de rest. Op 70 kilometer van de streep besloot Alpecin-Deceuninck dat het genoeg was geweest en werd iedereen gegrepen. Met een grote groep werden de laatste zestig kilometer verreden.

Solo van 59 kilometer

Net toen alles tot rust was gekomen, trok Van der Poel ineens weg. Met een ongelofelijke versnelling reed hij bij iedereen weg. Op een tussenstrook met wat kasseitjes begon hij aan z'n solo van 59 kilometer tot aan de finish in het bekende baanwielrenstadion in Roubaix.

Tweelingbroers geven smaak

In de achtervolgende groep op Van der Poel gaf een Nederlandse tweeling smaak. Mick en Tim van Dijke probeerden de klassieker te redden voor Visma | Lease a Bike. De gele brigade verloor Dylan van Baarle vlak voor de start van de rit en dus had iedereen bij Visma een vrije rol. Die grepen de tweelingbroers aan. Samen met ploeggenoot Per Strand Hagenes zaten ze in de kopgroep. Vooral Mick van Dijke maakte indruk. Hij kon lang met de grote mannen mee. Broer Tim van Dijke werd uiteindelijk achter Van der Poel achtste en daarmee de één na beste Nederlander.